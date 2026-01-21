波羅的海鐵路成本暴增 歐盟交通網2030年前恐難完成

快訊

中央社／ 維爾紐斯21日專電

歐洲審計院最新報告指出，將波羅的海3國納入歐洲鐵路網的「波羅的海鐵路」計畫，整體建設成本估計接近240億歐元，遠高於最初估算；因成本上升與進度延誤，全歐交通網絡核心恐無法於原計畫的2030年前完成。

根據「波羅的海鐵路」（Rail Baltica）官方網站介紹，波羅的海3國立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞，於二戰前使用1435毫米的鐵路與歐洲相連。20世紀中葉、蘇聯統治後，3國改用俄羅斯1520毫米軌距的鐵路，軌距差異對經由波蘭連接到歐盟鐵路網的運輸造成阻礙。

「波羅的海鐵路」計畫將波羅的海地區全面融入歐盟鐵路系統，採用歐洲標準的1435毫米軌距，規劃自愛沙尼亞首都塔林一路向南的鐵路，連接至立陶宛與波蘭邊界。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，歐洲審計院（ECA）於19日發布一份特別審計報告，檢視多項重大基礎建設投資，涵蓋13個歐盟成員國，其中包括「波羅的海鐵路」計畫。

根據報導，歐洲審計院2020年編製相關特別報告時，波羅的海鐵路的建設成本估為58億歐元（約新台幣2088億元，以2017年價格計算），風險調整後為70億歐元。最新報告採用2025年資料顯示，第一階段建設成本已增至153億歐元，整體計畫完工總成本估計達238億歐元（約新台幣8568億元），超過原始估算的4倍。

報告分析，成本增加主要原因是先前的估算不夠成熟和詳細，以及專案範圍和設計的變化。報告也提到，專案開發方提醒，現行成本預測仍可能不精確，因目前完成的設計研究僅涵蓋約1/3路線。

報導指出，波羅的海鐵路專案分為2個階段推動，第一階段為單線鐵路，目標於2030年前完工；第二階段擴大規模，但尚未設定完成期限。歐洲審計院的報告顯示，由於工程時程延長，整體成本可能超過目前估算。

此外，歐洲審計院報告也指出，包括波羅的海鐵路在內的全歐交通網絡（TEN-T）多項專案，均出現成本上升與進度延誤情形，TEN-T核心網絡恐無法於2030年前全面完成。

美國總統川普第二任期的第一年,以關稅為核心擴張財政與貿易控制權,侵犯原屬國會的關稅等權限,共和黨掌控的國會卻不願得罪川普而被邊緣化。在國會制衡失靈下,司法途徑成為少數防線,多起違憲訴訟正測試法院是否能實質限縮行政權。隨著期中選舉民調起伏,政黨政治與選舉壓力是否轉化為制度反制力量,成為美國憲政未來的關鍵。

