西班牙高鐵事故增至42死 又傳列車脫軌1死37傷

中央社／ 巴塞隆納20日綜合外電報導

西班牙南部兩天前高鐵列車相撞事故死亡人數增至42人，巴塞隆納郊區一列通勤列車今天也發生脫軌，原因是撞上因豪雨坍塌墜落鐵軌的擋土牆，造成駕駛喪生，37人受傷。

綜合路透社和法新社報導，西班牙南部安達魯西亞自治區（Andalusia）18日發生高速鐵路列車相撞脫軌事故，造成42人死亡，超過120人受傷。

加泰隆尼亞自治區（Catalonia）消防部門發言人蓋亞多（Claudi Gallard）今天告訴媒體，通勤列車撞上擋土牆瓦礫脫軌事故造成駕駛喪生，37人受傷，其中4人傷勢嚴重。他說，所有乘客都已安全撤離列車。

蓋亞多表示，這列通勤列車開往巴塞隆納（Barcelona），第一節車廂乘客受衝擊最大。

緊急服務單位表示，他們向巴塞隆納郊區赫利達（Gelida）的事故現場派出20輛救護車，並在現場收治37人，大部分是輕傷；4人重傷。

負責加泰隆尼亞通勤列車營運的加泰隆尼亞近郊鐵路公司（Rodalies de Catalunya）證實罹難者是旗下員工。

西班牙鐵路基礎設施管理公司（Adif）表示，擋土牆倒塌是暴風雨造成，並說加泰隆尼亞通勤列車將繼續停駛。

