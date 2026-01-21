憂安全風險 波蘭擬限制中國製車輛進入軍事設施
波蘭國防官員表示，基於潛在安全風險考量，當局正考慮禁止中國製車輛進入波蘭軍事設施。
波蘭陸軍總參謀部發言人皮特薩克（MarekPietrzak）今天對法新社說，此舉旨在防範與「車輛搭載技術、資訊存取權限、內建感測器數量，以及可能在我們不知情且超出控制範圍情況下傳輸數據」相關的風險。
他補充說：「相關解決方案將在未來幾天公布。」
波蘭媒體報導，新措施也可能適用於美國電動車製造商特斯拉（Tesla）生產的車輛。
根據波蘭國防部說法，目前「正在制定限制中國製車輛進入受保護軍事場所與設施的相關規定」。
國防部新聞單位在致法新社的電郵中說，新規也可能限制「公務用手機與其他資料儲存或傳輸裝置與這類車輛內建系統之間的連線行為」。
就目前而言，是否允許配備影音錄製系統的車輛進入波蘭軍事設施，由各基地指揮官決定。波蘭是北大西洋公約組織（NATO）與歐洲聯盟（EU）成員國。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言