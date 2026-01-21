西班牙高鐵脫軌事故42死 斷軌因果尚待釐清

西班牙南部18日晚間發生兩列高速鐵路列車相撞事故，增至42人死亡。現場發現超過30公分的斷裂鐵軌，引發各界揣測，但當局表示，尚待專家鑑定此為脫軌原因或是撞擊後果。

這起事故發生在南部安達魯西亞地區（Andalucía）哥多華省（Córdoba）阿達穆斯（Adamuz）小城旁。一列載著317名乘客，自馬拉加（Málaga）北上至馬德里（Madrid）的義大利高鐵Iryo 6189列車以時速210公里行駛時，第6、7和8節車廂脫軌，衝上對向軌道。

此時對向正好有一列載著184名乘客，自馬德里南下往維爾瓦（Huelva）的西班牙國家鐵路（Renfe）Alvia 2384列車，以時速205公里駛來，兩車相撞，導致Alvia列車的第1及2節車廂也出軌，墜入4公尺深的路堤溝壑中。

根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，要是Alvia列車晚1分鐘抵達，傷亡就可大大減低，但是Alvia列車長只有20秒的時間反應，安全系統來不及啟動，種種「致命巧合」導致死傷更加慘重，掉入深溝的車廂造成救援行動更加困難，兩車之間的鐵道也被撞到毀損變形。

西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）以「離奇」形容這起重大事故，因失事的鐵路路段去年5月才完成翻新工程，脫軌的義大利高鐵Iryo列車是2022年才出廠的新車、15日才檢查，且失事當時行駛速度並未超過限速。

西班牙「鐵路事故調查委員會」（CIAF）自事故發生後，立即召集各界專家著手調查事故原因。

由於國民警衛隊在事故發生處—連結馬德里與安達魯西亞鐵路318.7公里處的右側鐵軌，發現一段超過30公分的裂口，目前調查人員正將調查重點放在鐵軌狀況上，除了將調查事故前通過該鐵道的列車，方能釐清軌道斷裂的時機外，並將對引發脫軌的Iryo列車第6節車廂包括車輪等細節，進行徹底檢查與分析。

調查小組中有不具名的技術人員告訴西班牙世界報（El Mundo），鐵軌斷裂可能是因「焊接不良」所造成，或是因行車和天氣條件導致焊縫惡化，最終造成鐵軌斷裂。

面對媒體揣測與質問，普恩特回應，在列車的第5節車廂駛過時，鐵軌似乎並未斷裂；此外，這條路線在翻新後至今，鐵道並未發生任何事故或異常情況。

普恩特表示，還有一種可能性是，脫軌的列車損壞了鐵道，他強調，目前尚無法確定「斷軌」究竟是脫軌的原因還是結果，「我們必須找出真相」，但他也提醒，要確定斷軌是在列車脫軌前就存在、還是因事故所造成，實非一件易事，將留待專家鑑定並釐清。