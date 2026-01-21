手機「撞擊偵測自動報警」 日警方第一時間定位

日本熊本阿蘇山發生觀光直升機墜機意外，靠著iPhone的撞擊偵測與報案功能，搜救行動第一時間就立刻鎖定了火山口北側。蘋果在三年前發表iPhone 14時，就已在手機裡面內建這項功能，透過這項功能，許多因車禍或摔倒出意外的民眾，都在第一時間獲得消防單位協助，也在黃金時刻搶救了不少人的性命。

蘋果的這項功能，最初是針對車禍撞擊所設計。很多人在出車禍當下因撞擊力道過大暈厥，無法自救報警，當初iPhone設計這項功能，就是希望iPhone能在第一時間報案，讓救護團隊迅速趕到搶救人命。

而iPhone能進行車禍偵測，主要是靠陀螺儀、高G力加速度計、氣壓計、麥克風等多項元件來進行偵測。一般來說，車禍時因有劇烈碰撞，使得車輛翻轉或者方向改變，此時麥克風會自動啟動捕捉撞擊時的巨響，加上氣壓計能偵測安全氣囊爆開時的壓力變化，以判定車主是否遇到嚴重車禍。

當iPhone偵測到車輛發生嚴重車禍時，會先跳出十秒警示，若無回應，iPhone會再進入卅秒倒數，若使用者還是沒有反應，就會自動撥打當地消防局或警察局報案，即便是無電信訊號地區，也能夠透過衛星發送緊急求救訊號，並傳輸精確定位座標給救難單位。