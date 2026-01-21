聽新聞
0:00 / 0:00

手機「撞擊偵測自動報警」 日警方第一時間定位

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機20日失聯。圖為熊本縣搜救直升機當天在阿蘇火山搜索。美聯社
日本熊本縣阿蘇市一架載有2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機20日失聯。圖為熊本縣搜救直升機當天在阿蘇火山搜索。美聯社

日本熊本阿蘇山發生觀光直升機墜機意外，靠著iPhone的撞擊偵測與報案功能，搜救行動第一時間就立刻鎖定了火山口北側。蘋果在三年前發表iPhone 14時，就已在手機裡面內建這項功能，透過這項功能，許多因車禍或摔倒出意外的民眾，都在第一時間獲得消防單位協助，也在黃金時刻搶救了不少人的性命。

蘋果的這項功能，最初是針對車禍撞擊所設計。很多人在出車禍當下因撞擊力道過大暈厥，無法自救報警，當初iPhone設計這項功能，就是希望iPhone能在第一時間報案，讓救護團隊迅速趕到搶救人命。

而iPhone能進行車禍偵測，主要是靠陀螺儀、高G力加速度計、氣壓計、麥克風等多項元件來進行偵測。一般來說，車禍時因有劇烈碰撞，使得車輛翻轉或者方向改變，此時麥克風會自動啟動捕捉撞擊時的巨響，加上氣壓計能偵測安全氣囊爆開時的壓力變化，以判定車主是否遇到嚴重車禍。

當iPhone偵測到車輛發生嚴重車禍時，會先跳出十秒警示，若無回應，iPhone會再進入卅秒倒數，若使用者還是沒有反應，就會自動撥打當地消防局或警察局報案，即便是無電信訊號地區，也能夠透過衛星發送緊急求救訊號，並傳輸精確定位座標給救難單位。

阿蘇 直升機 車禍

延伸閱讀

收到去年6月活動中獎簡訊以為詐騙 桃園水務局：係金ㄟ

iPhone 供應鏈 大摩點將

大摩估首季iPhone出貨量淡季不淡 外資圈持續看好這六檔台股

網友咒「祝你流產一屍兩命」！愛雅為「未出生孩子」不忍了　親赴警局報案

相關新聞

美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路

美國總統川普於美東時間廿日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。他並強調，格...

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日上午起飛後不久失聯，下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，2名台灣籍觀光客...

阿蘇觀光直升機尋獲墜毀機體 駕駛乘客安危待確認

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機今天上午起飛後不久失聯。警消下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，包括2名台灣籍...

敘利亞整合庫德勢力未竟其功 宣布停火後再爆衝突

敘利亞政府軍對北部衝突一觸即發地區部署增援部隊之際，一名庫德族官員今天告訴法新社，敘利亞總統夏拉與庫德族為首部隊指揮官阿...

手機「撞擊偵測自動報警」 日警方第一時間定位

日本熊本阿蘇山發生觀光直升機墜機意外，靠著iPhone的撞擊偵測與報案功能，搜救行動第一時間就立刻鎖定了火山口北側。蘋果...

阿蘇火山觀光直升機失事 2台灣人失聯、今繼續搜救

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機廿日上午起飛後不久失聯，警消廿日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，二名台灣觀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。