阿蘇火山觀光直升機失事 2台灣人失聯、今繼續搜救

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機廿日上午起飛後不久失聯，警消廿日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，二名台灣觀光客與一名駕駛員安危待確認。搜索行動因天色昏暗暫停，預計廿一日上午重新展開。

這架直升機廿日上午十一時過後，自觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛後失去聯繫。當地時間下午四時十分左右，熊本縣警方直升機在阿蘇中岳第一火山口東北側的山坡上，從空中發現疑似墜毀的機體，依據機體編號確認，屬於失聯的觀光直升機。機體已嚴重毀損，由於現場地勢險峻，目前難以接近。

台遊客身分：41歲男、36歲女

警消表示，機上搭載一名六十五歲男性飛行員，以及二名台灣旅客，分別為四十一歲男性與卅六歲女性，目前無法確定三人安危。搜索行動入夜後已經暫停。

警接獲「強烈撞擊」手機報警

警方與消防單位指出，失事直升機為「匠航空」營運的「羅賓遜R44」（Robinson R44）機型，原定規畫約十分鐘觀光飛行，路線行經草千里及阿蘇山上空。起飛後不久，大約十一時過後，乘客的智慧手機因為感受到強烈撞擊，自動向消防單位報警，警消察覺異常並展開搜索，日本航空自衛隊應國土交通省要求投入協助。

報導稱，相關人士透露，這名飛行員經驗豐富，當天是第三次飛行。事發時，火山口週邊風勢略為強勁，但中岳上空沒有被雲層籠罩。當時在火山口附近執勤的一名警衛表示，在十一時過後曾經聽到「轟」一聲巨響。

一名目擊者表示，現場有濃霧，看到該直升機以比往常更快的速度扎進火山口正上方的霧裡，二、三秒過後聽到撞擊聲，「很悶、有點像是從地底下傳來」，當時周圍的人都沒反應過來，他很快上前查看，但霧太大，什麼都沒有看到，不久後就看到兩輛救護車趕往火山口。

業者前年曾發生緊急迫降事故

營運方「匠航空」的觀光直升機曾於二○二四年五月發生緊急迫降事故，造成男性飛行員與二名乘客共三人重傷，該事件目前仍由日本運輸安全委員會調查中。據了解，當時迫降的直升機與這次事故機型相同。

外交部指出，我住福岡辦事處第一時間聯繫熊本縣政府了解狀況，與日方保持密切聯繫，提供國人必要協助。