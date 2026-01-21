與聯合國打對台？川普設和平理事會 生殺大權一把抓

美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」成員與章程陸續出爐。外界發現川普可能想透過這個理事會介入加薩以外衝突，有另立門戶與聯合國打對台意味。

廣發邀請函 中國亦受邀

紐約時報指出，邀請各國加入「和平理事會」的相關信函十六日陸續寄出，受邀者除英、法、加拿大及沙烏地阿拉伯等美國長年盟友外，也出現俄國、白俄等傳統上不是西方盟邦的國家。

中國大陸外交部發言人郭嘉昆昨日證實，中方已經收到美方邀請，但他並未進一步說明大陸是否會加入。

隨函附上的章程草案顯示，和平理事會的定位不僅限於加薩，還可介入全球各地爭端，形同打造一個由美國主導、與聯合國分庭抗禮的體系。

各國若欲取得永久席位，須於第一年繳交超過十億美元，亦可選擇免費加入為期三年的非永久成員。目前僅阿根廷總統米雷伊、匈牙利總理奧班、加拿大總理卡尼等少數國家領袖表態願意加入。

該理事會最初是川普「戰後加薩」願景的一部分。去年他斡旋加薩停火時，打算設和平理事會成為協助監督加薩重建與治理的「新國際過渡機構」；委員會成員將包括各國領袖，並由他本人擔任主席。

後來聯合國安理會去年十一月通過一項美國起草的支持和平理事會決議，賦予理事會國際合法性。決議授權理事會與各國政府合作，為加薩招募國際維和部隊，還敘明在巴勒斯坦自治政府完成改革前，理事會將依川普的加薩計畫行事。

為加薩成立 卻未提加薩

然而「以色列時報」檢視理事會章程後發現，章程通篇隻字未提加薩，研判美國很可能想藉這個理事會介入或解決全球其他衝突。然而聯合國安理會去年十一月決議所賦予的任務範圍僅限加薩，且僅維持到二○二七年底。

法新社引述章程序言提及，理事會「是一個致力於促進穩定、恢復可靠和合法治理，並在受衝突影響或威脅地區確保持久和平的國際組織」。章程強調建立一「更靈活、更有效的國際和平建設機構」，並指理事會將「依照國際法執行相關和平建設職能」。

章程賦予川普作為主席相當大的個人權力，他將任命一個理事會下轄的「執行委員會」以落實決策，主席可罷免執委會成員及否決執委會決議，也可指定繼任者，還擁有設立、調整或解散附屬機構的權力。

擔任主席的川普將負責決定邀請哪些國家加入，已收到邀請的國家包括中國、俄羅斯、加拿大、埃及、阿根廷、約旦、巴西、巴拉圭、印度、巴基斯坦、匈牙利、羅馬尼亞、德國、法國、義大利、匈牙利、羅馬尼亞、烏茲別克、白俄羅斯、希臘、摩洛哥、斯洛維尼亞、波蘭、英國等。

章程規定「在至少三個成員國同意受其約束」時即正式生效。紐時指出，目前不清楚和平理事會將對加薩行使多大程度監督、監督會持續多久。