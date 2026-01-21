不加入不行？馬克宏拒入和平理事會 川普威脅「香檳關稅200%」

美國總統川普十九日抨擊法國總統馬克宏，理由是馬克宏拒絕加入川普提議的「和平理事會」。川普還怒嗆，可能對法國酒課徵百分之二百關稅。

川普已邀請法國等六十多國參加和平理事會，記者告知馬克宏拒絕參加時，川普表示，「馬克宏真的這麼說嗎？反正沒有人想要他，因為他很快就要下台了」。馬克宏的第二任期預定明年結束，他也多次表態不會提前下台。

川普說：「我會對他的葡萄酒和香檳課徵百分之二百關稅，他就會加入了。」

川普隨後在社群平台公開兩人私訊內容。簡訊中，馬克宏以「我的朋友」親暱稱呼川普，並提到法美兩國在敘利亞議題立場完全一致，且在伊朗問題中有合作空間；然而，馬克宏在簡訊中直言，「我不理解你在格陵蘭問題上正在做什麼」。

馬克宏也在訊息中提議，在達沃斯世界經濟論壇結束後的廿二日下午，於巴黎安排一場七大工業國集團（Ｇ７）會議，並計畫在會議期間邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞及俄羅斯代表出席。馬克宏也邀請川普，希望川普返回美國前在巴黎共進晚餐。

川普提議的和平理事會開局不利，不但受到歐洲質疑，也遭到以色列批評。這個和平理事會最初是去年提出的構思，由川普領導，負責監督戰後加薩重建。

據知情人士說法，川普希望廿二日在達沃斯世界經濟論壇舉行期間，簽署和平理事會完整章程和職權範圍。不過，其中一些細節令受邀者猶豫是否接受邀請。

川普政府要求，希望在和平理事會取得永久席位的國家，至少須出資十億美元。川普將出任首任主席，並擁有對成員資格的決定權。知情人士表示，這引發了諸多疑問，尤其是會費去向。

批評者擔心，川普正試圖建立一個替代聯合國的機構，他長期以來一直批評聯合國。

一名接近馬克宏的人士稍早表示，馬克宏並不打算參加，認為該章程範圍超出加薩議題，法國堅持應尊重聯合國原則與制度架構。

川普也證實，俄羅斯總統普亭已受邀加入和平理事會，但未進一步說明細節。