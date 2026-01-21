英國批准倫敦中國「超級」使館新建計劃

周二（1月20日），英國住房與社區大臣裡德（Steve Reed）正式批准在倫敦塔附近新建中國大使館的計劃。該計劃已延遲數年。

長期以來，反對者擔心，這座將成為歐洲最大規模的中國“超級”使館，可能成為間諜活動及對海外中國異見人士的監控與恐嚇中心。

英國兩家情報機構負責人表示，雖無法消除所有風險，但已採取適當的安全緩解措施。

該使館計劃自2018年起即受到反對與抗議，當時中國政府以2.25億英鎊（約合3億美元）購買了皇家造幣廠地塊。反對者指出，這片土地距離敏感地下光纜過近，而這些光纜傳輸倫敦兩大金融區的重要金融數據。英國媒體報導，該地塊面積約2萬平方米，還將包括208個地下密室，靠近光纜。

香港及其他異見人士抗議

異見人士表示，這座人員眾多的“超級”使館將加強北京對海外活動人士的壓制。周六參加抗議的香港民主活動人士張晞晴說：“這座巨大的建築令人害怕，因為它表明英國政府更重視對華關係與貿易，而非居民的安全。”

英國為香港居民提供簽證，也有不少港人赴英，張晞晴是其中之一。她目前正被北京通緝，擔心自己在倫敦可能遭到強制帶入使館。

與北京保持對話

近月因發生多起北京受控從事間諜活動及政治干預事件，斯塔默政府數次推遲有關新使館的決定。但斯塔默強調，保護國家安全不可妥協，同時英國仍需與北京保持外交對話與合作。

此次批准計劃，外界認為也可能為斯塔默預定的訪華行程鋪路，這將是自2018年以來首位英國首相訪華。北京此前對該計劃拖延七年表示不滿，稱英國將此事“複雜化、政治化”。

（美聯社、ARD）

【 本文章由德國之聲授權提供】