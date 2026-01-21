聽新聞
歐洲國安群組 摸索「後美國時代」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

美國總統川普為拿下格陵蘭對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約組織的最後一根稻草，也加速美歐分道揚鑣。新聞網站POLITICO引述知情人士報導，歐洲核心圈早已在摸索「後美國時代」運作方式，卅五個歐洲國家的國安顧問數月前成立非官方通訊群組即時聯繫，英、德、法、義領袖與歐盟執委會主席都在群裡，只要川普出現荒腔走板行動，立刻開聊協調。

金融時報報導，美國總統川普不排除武力奪取格陵蘭，跨大西洋局勢緊張升溫之際，丹麥十九日向格陵蘭增派兵力，並出動陸軍司令坐鎮努克。

數架載有丹麥部隊與軍事裝備的飛機於十九日抵達格陵蘭，丹麥國防部隊表示，在格陵蘭既有逾二百名駐軍的基礎上，增派「相當可觀」的兵力，部署於格陵蘭首府努克及西部的康埃盧蘇阿克。

多名歐洲官員私下形容，川普急於併吞格陵蘭是在「發神經」，懷疑他在委內瑞拉行動後陷入「戰士模式」。一名歐洲外交官認為，「外界批評歐洲對川普太軟弱的說法有些道理，歐洲也有紅線」。越來越多歐洲高層不再視川普治下的美國是可靠貿易夥伴，遑論安全盟友，因而開始討論如何因應新現實，不靠美國往前邁進。

報導說，歐洲各國其實早在摸索「沒有美國也能運作」的模式。為了更有效支援烏克蘭，去年約卅五國組成「志願者聯盟」，美國原本就不在其中。這些國家的國安顧問定期聯繫，頻繁以線上會議協調立場；私下則透過非正式聊天群組交流。這個名為「華府小組」的群組，顯示美國為首的北約的確有可能瓦解。

熟悉運作的人士說，這個圈子互信度高，參與層級也不僅止於官員。英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、歐盟執委會主席范德賴恩、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布等人，也常在同群聊裡直接對話。他們過去一年形成熟練流程，一旦川普有什麼荒腔走板行動，大家就互傳訊息。

