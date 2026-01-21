聽新聞
WEF為川普鋪好紅毯 論壇默認全球經濟價值觀已變

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）十九日起舉行為期五天年會，由美國總統川普領銜的美國代表團是歷來最大規模。川普將於廿一日發表演說，在當前全球地緣政治動盪、經濟前景不確定持續增強的背景下，川普的出席及演說尤其受到國際關注，藉以了解他未來推行的政治和經濟政策。

今年論壇將有來自一百卅多國三千多名代表出席，包括六十四位國家元首和政府首腦。美國代表團包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、特使威科夫等重要內閣及高級官員。但除了中國大陸主席習近平不去，身處格陵蘭風暴的丹麥，以及英國、印度等國領袖都缺席。

約三千名各界領袖參加，包括四百名政壇領袖、八百五十名企業高層、一百名科技先驅，涵蓋輝達執行長黃仁勳、摩根大通執行長戴蒙等人。但鑒於格陵蘭島爭端升溫，丹麥政府決定不出席。

紐約時報十九日分析，ＷＥＦ今年主題是「對話精神」，看似包羅萬象卻顯得空洞。此次議程未如往年提及氣候變遷或能源轉型，遑論促進貿易，僅承諾討論「對人類、經濟和地球至關重要的問題」；曾反覆提起的公平稅收、反貪腐、永續和社會正義，也從官方聲明消失。ＷＥＦ主辦單位已為川普來訪鋪好紅毯，形同默認全球經濟價值觀已轉變。

有美媒形容，川普看待今年ＷＥＦ的方式更像是當作舞台，而非單純與談。華府消息人士透露，川普演說將釋出訊號，包括美國將重新調整與全球經濟菁英的互動，「美國不是擺出防守姿態出席，而是大步走進達沃斯，展現美國經濟主宰性，正面迎戰對手並凸顯歐洲的停滯現況」。

川普廿日也在真實社群發文批評英國將美軍基地所在地、印度洋查哥斯群島的狄耶戈加西亞島移交模里西斯，是軟弱、愚蠢行為，中俄都已注意到，「這也是我們必須取得格陵蘭的眾多國安理由之一」。

貝森特廿日則在ＷＥＦ場邊，淡化美歐因格陵蘭爆發貿易戰的可能，表示有信心各國領袖不會升級事態，將找到兼顧國安、對各方有利的解方。歐盟廿二日擬開會討論潛在報復。

川普將是繼二○二○年第一任內在該論壇演說以後，首次親臨ＷＥＦ現場。川普去年一月回任後幾天，就在該年ＷＥＦ發表遠距演說，提到對格陵蘭、加拿大的領土野心，使氣氛尷尬。

WEF為川普鋪好紅毯 論壇默認全球經濟價值觀已變

