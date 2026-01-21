達沃斯論壇 美代表團陣仗大 川普發表演說受關注

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）19日起舉行為期五天的年會，由美國總統川普領銜的美國代表團，是歷來最大規模。川普將於21日發表演說。在當前全球地緣政治動盪下，川普的出席及演說尤其受關注。

今年論壇將有來自130多國3,000多名代表出席，包括64位國家元首和政府首腦。美國代表團包括國務卿魯比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、特使威科夫等重要內閣及高級官員。

全球貿易的緊張情勢進一步加劇，各國都在採取並加強保護主義政策。論壇在舉行前先於14日發布年度「全球風險報告」，將各國間經濟對抗及其後果列為全球經濟的首要風險。論壇總裁兼首席執行官布倫德指出，在地緣經濟及技術變革的背景下，國際合作進入關鍵時刻。不少分析指出，目前全球政經局勢的局面，不少緣於川普推出的政策所致，因此他在論壇上的發言尤其受到全球關注，探討如何應對全球經濟面臨的挑戰。

財政部長貝森特19日在論壇會議期間表示，川普將總結過去一年工作，闡述他對未來的展望。貝森特強調，川普將傳達「美國優先」並不意味著美國孤立，並會展示「什麼才是美國在世界舞台上的領導力」。

這次論壇在國際形勢緊張的背景下舉行，在論壇開幕前夕，川普對歐洲發出罕見威脅，若英法德等八個北約盟國阻礙他獲取格陵蘭，他將對這些國家加徵10%關稅，立即遭到歐洲國家的強烈反彈。一般認為歐洲領袖會趁機與川普會晤，闡明立場及敦促撤回加徵關稅威脅。

川普預定21日演說後舉行招待會會見來自全球金融服務、加密貨幣、顧問公司執行長等商界領袖。

貝森特表示，歐盟若對川普的關稅威脅採取報復行動將是「非常不明智」的，並奉勸「大家都應把川普總統的話當真」。