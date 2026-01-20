氣候行動分歧仍存 新加坡官員：多邊主義可應對

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）去年底落幕，期間發生抗議等事件。新加坡官員今天指出，儘管各國在氣候政策與地緣政治上有分歧，COP成果仍顯示多邊主義在全球氣候治理中不可取代，唯有國際合作與集體行動，氣候挑戰才可能被有效應對。

氣候議題倡議組織AlterCOP晚間在新加坡烏節路一帶舉辦論壇，聚焦全球氣候等議題。新加坡教育部兼永續發展與環境部高級政務部長普杰立（JanilPuthucheary）、澳洲駐新加坡副高級專員弗雷特（Emily Follett）、政府間氣候變化專門委員會（IPCC）工作小組業務副主管田思惠（SamanthaThian）等專家學者出席。

COP30去年底在亞馬遜城市貝倫（Belem）落幕，會議期間發生抗議、街頭遊行和突發火災，為此次會議增添戲劇化的插曲。

普杰立今天表示，儘管地緣政治情勢充滿挑戰，但在這些挑戰出現之前，各界就已感到憂慮，因此「應該持續保有這樣的關心，也應該持續相信，我們是能夠對此採取行動」，這正是為什麼要召開COP的原因；或許可以把焦點放在會議中一些令人失望的地方，但更重要的是看到實際取得的成果。

COP30氣候峰會與會各國去年達成協議，但未如歐洲聯盟等國所要求的納入一個逐步淘汰化石燃料的路線圖。取而代之的是協議呼籲各國「自願」加速氣候行動，並重申2023年杜拜（Dubai）COP28所達成的共識，也就是全球應逐步轉型、遠離化石燃料。

普杰立表示，相關的成功結果仍展現多邊主義有其不可或缺的角色，儘管各方之間存在分歧，但依然深信唯有透過彼此合作、共同前行才有可能把事情做好。

他指出，新加坡的氣候事務代表以及多位專業人士，可以在會議中被邀請主持專題討論、領導特定倡議，有些部分是因新加坡在金融方面的專業，有些則是看準新加坡協調對話的經驗；過去60年新加坡累積了處理問題的經驗，並且建立起能提供穩定性與一致性的信任基礎。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）去年表示，已就由土耳其在2026年主辦聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第31次締約方會議（COP31）達成正式協議，地點在安塔利亞（Antalya），而澳洲將在會前及會議期間擔任談判主席，以推動太平洋地區的利益。