俄羅斯再襲烏克蘭 車諾比核電廠外部電源全斷
聯合國原子能監管機構「國際原子能總署」（IAEA）在社群平台X發文指出，烏克蘭經歷今天上午的大規模軍事行動後，車諾比核電廠外部電源完全中斷。
車諾比（Chornobyl）核電廠曾發生全球最嚴重的核電事故。
路透社報導，根據烏克蘭官員的說法，俄羅斯今晨對烏克蘭發動無人機與飛彈攻擊，導致首都基輔數以千計的公寓大樓在嚴寒天氣中停電且供暖中斷。
國際原子能總署則表示，多座對核能安全至關重要的烏克蘭變電所受到軍事行動影響，其他幾座核電廠的輸電線路也遭受波及。
