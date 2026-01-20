俄羅斯持續空襲…澤倫斯基：烏克蘭日產千架攔截無人機 缺操作者

快訊

中央社／ 基輔20日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

俄羅斯持續空襲導致烏克蘭能源系統承壓。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏國目前日產約1000架攔截無人機，但操作人員不足。在能源危機當前，他暫時留在國內，親自指揮供暖修復與能源調度等相關工作。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）透過線上回應媒體提問時指出，俄羅斯近期擴大彈道飛彈攻擊規模，目前僅有愛國者（Patriot）防空飛彈系統能有效攔截。他表示，僅今天用於攔截俄軍攻擊的防空彈藥成本即高達8000萬歐元，並直言防空系統的交付時程「掌握在美國手中」，呼籲相關援助能如期到位。

烏克蘭最高軍事指揮官瑟爾斯基（OleksandrSyrskyi）日前指出，俄羅斯正加快生產武器，其中無人機目標產量達每日1000架。澤倫斯基說，俄方持續提高「見證者」（Shahed）無人機產能，目前觀察到平均日產量約為200至250架，實際最大產能約350架。

澤倫斯基表示，攔截一架敵方無人機往往需動用兩架攔截無人機。烏克蘭現階段雖具備日產1000架攔截無人機的能力，但缺乏足夠操作人員，亟需擴編攔截無人機操作人手與小隊，並強化機動攔截編組。

此外，美國總統川普近日成立「和平理事會」（Board of Peace），規劃用於加薩戰後治理與重建，並陸續去函邀請多國加入，除英國、法國等國外，也包括俄羅斯、白俄羅斯等非傳統西方盟邦。

對此，澤倫斯基證實已收到邀請，並表示由外交人員處理相關事宜。他直言：「俄羅斯是我們的敵人，白俄羅斯是其盟友。坦白說，我很難想像如何能與俄羅斯同處一個理事會。」

針對近期媒體報導，因川普影響美國政策走向，歐洲領袖內部正討論建立北大西洋公約組織（NATO）以外、由歐洲主導的軍事架構。澤倫斯基表示，他早在去年即向歐洲領袖提議成立「歐洲軍隊」（European Armed Forces）。

他強調，歐洲軍隊並非為對抗美國，而是因歐洲作為一個大陸，需要自身具備強大的防衛力量，並不意味著破壞北約體系。他指出，俄羅斯有意在2030年前將軍力提升至200萬至250萬人，歐洲因此需要至少300萬兵力，同時保留各國原有軍隊編制，並在聯盟架構下共享情報與戰時科技。

