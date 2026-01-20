上傳AI插旗圖、公開私訊 川普矢言奪格陵蘭「絕不回頭」

快訊

中央社／ 達沃斯20日綜合外電報導
美國總統川普今天矢言拿下格陵蘭「絕不回頭」。美聯社
美國總統川普今天矢言拿下格陵蘭「絕不回頭」。美聯社

美國總統川普今天矢言拿下格陵蘭「絕不回頭」，且不排除動用武力奪取。川普不但上傳在格陵蘭插上美國國旗的AI生成圖，還在社群平台公開與法國總統馬克宏的私人訊息內容。

路透社報導，川普意圖從北大西洋公約組織（NATO）盟友丹麥手中奪取格陵蘭主權的野心，從他的社群貼文與上傳的人工智慧（AI）生成圖中表露無遺；此舉恐導致維繫西方安全數十年的北約同盟關係陷入分裂。

川普與北約秘書長呂特（Mark Rutte）通話後在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文寫道：「格陵蘭對國家及世界安全至關重要。這點不容回頭，大家都同意！」

川普還上傳了多張AI生成圖，其中一張是他帶領副總統范斯（JD Vance）與國務卿魯比歐（MarcoRubio），作勢在格陵蘭（Greenland）領土上插下美國國旗，一旁告示牌上寫著：「格陵蘭自2026年起成為美國領土」。

另一張則是川普與多位政治領袖談話，一旁則是一張加拿大與格陵蘭被劃入美國版圖的地圖。

此外，川普還公開了與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）的私人訊息內容，包括馬克宏質疑他對格陵蘭的意圖。

川普先前已揚言對阻礙其計畫的國家施加關稅，將不惜對法國葡萄酒及香檳課徵200%的懲罰性關稅。

丹麥經濟部長羅斯（Stephanie Lose）在布魯塞爾告訴媒體，這已非單純的丹麥內政，而是涉及整體跨大西洋關係。

儘管美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在瑞士達沃斯（Davos）年度世界經濟論壇（WEF）場邊表示，他有信心美國與歐洲將找到解決方案。

然而，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）在演說中指出，近期接二連三的地緣政治衝擊將迫使歐盟打造一個更獨立的歐洲。

