聯合國秘書長古特瑞斯重感冒 取消達沃斯論壇行程

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）因罹患「重感冒」，已取消參加本周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會的行程。他原本預計明天在會中發表特別演講。

綜合路透社及法新社報導，聯合國發言人葛梅茲（Rolando Gomez）在日內瓦回答記者提問時說：「不幸地，秘書長不得不取消在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）年會的行程。」

他接著說，秘書長原訂明天在會中發表演說，但現在因為「重感冒」將離開瑞士。