快訊

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

強烈大陸冷氣團持續影響！明天低溫僅10度 22日前水氣較多

邊荷律曝「有好好吃飯」影片 喪父暫離台灣：需要時間再多難過一下

聯合國秘書長古特瑞斯重感冒 取消達沃斯論壇行程

中央社／ 日內瓦20日綜合外電報導
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。法新社
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）。法新社

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）因罹患「重感冒」，已取消參加本周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會的行程。他原本預計明天在會中發表特別演講。

綜合路透社及法新社報導，聯合國發言人葛梅茲（Rolando Gomez）在日內瓦回答記者提問時說：「不幸地，秘書長不得不取消在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）年會的行程。」

他接著說，秘書長原訂明天在會中發表演說，但現在因為「重感冒」將離開瑞士。

世界經濟論壇 聯合國

延伸閱讀

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

談中美貿易？瑞士世界經濟論壇 傳何立峰將會貝森特、全球企業高層

美租格陵蘭99年？仿照波多黎各模式？川普達沃斯曝方案

紐時：達沃斯論壇迎合川普 全球經濟價值觀已變了

相關新聞

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日上午起飛後不久失聯，下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，2名台灣籍觀光客...

阿蘇觀光直升機尋獲墜毀機體 駕駛乘客安危待確認

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機今天上午起飛後不久失聯。警消下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，包括2名台灣籍...

敘利亞整合庫德勢力未竟其功 宣布停火後再爆衝突

敘利亞政府軍對北部衝突一觸即發地區部署增援部隊之際，一名庫德族官員今天告訴法新社，敘利亞總統夏拉與庫德族為首部隊指揮官阿...

俄羅斯持續空襲…澤倫斯基：烏克蘭日產千架攔截無人機 缺操作者

俄羅斯持續空襲導致烏克蘭能源系統承壓。烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏國目前日產約1000架攔截無人機，但操作人員不足。在...

上傳AI插旗圖、公開私訊 川普矢言奪格陵蘭「絕不回頭」

美國總統川普今天矢言拿下格陵蘭「絕不回頭」，且不排除動用武力奪取。川普不但上傳在格陵蘭插上美國國旗的AI生成圖，還在社群...

關稅、格陵蘭與安全疑慮…川普上任一年 德美關係「滿是傷痕」

（德國之聲中文網）歐洲北約成員國與美國之間的爭端日益加劇：最近，美國總統川普宣布對包括德國在內的幾個歐洲國家加徵關稅，進一步激化了格陵蘭島爭端。此前，川普要求武力奪取格陵蘭島，德國和其他歐洲國家隨後向

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。