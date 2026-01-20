聯合國秘書長古特瑞斯重感冒 取消達沃斯論壇行程
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）因罹患「重感冒」，已取消參加本周在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會的行程。他原本預計明天在會中發表特別演講。
綜合路透社及法新社報導，聯合國發言人葛梅茲（Rolando Gomez）在日內瓦回答記者提問時說：「不幸地，秘書長不得不取消在達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（WEF）年會的行程。」
他接著說，秘書長原訂明天在會中發表演說，但現在因為「重感冒」將離開瑞士。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言