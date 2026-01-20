快訊

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

台積電鉅額交易驚見20張1822元「仙人指路」 台股動能上看32142點

法國海軍太平洋攔截漁船 查獲近5噸古柯鹼

中央社／ 法屬玻里尼西亞首府巴比提20日綜合外電報導

法國官員表示，法國海軍日前在南太平洋攔截一艘漁船，查獲4.87公噸的古柯鹼，據信這些毒品計劃運往澳洲

法新社報導，法國駐法屬玻里尼西亞高級專員公署昨天發表聲明指出，這艘來自中美洲的船隻16日被法國海軍攔截，法國武裝部隊為此次行動調動了「重要的人力和物力」。

據熟悉調查行動的消息人士透露，這批古柯鹼裝載在一艘懸掛西非國家多哥國旗、目的地為澳洲市場的船隻上。

這名消息人士指出，法國當局不會對船上10名宏都拉斯籍船員和1名厄瓜多籍船員提起訴訟，但他們的祖國可以選擇對其提起法律訴訟。

聯合國（UN）近年來表示，販運古柯鹼和甲基安非他命（methamphetamine，又稱冰毒）的組織犯罪集團已擴大在太平洋地區的影響力。大量毒品從北美和南美被運往澳洲和紐西蘭市場。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

法國 澳洲 毒品 厄瓜多 安非他命

延伸閱讀

F-16V飛官辛柏毅失聯至今 2架次軍機、8艦艇持續搜救

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

羅浮宮驚世竊案 法國電視台首度播出監視錄影畫面

相關新聞

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日上午起飛後不久失聯，下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，2名台灣籍觀光客...

阿蘇觀光直升機尋獲墜毀機體 駕駛乘客安危待確認

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機今天上午起飛後不久失聯。警消下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，包括2名台灣籍...

敘利亞整合庫德勢力未竟其功 宣布停火後再爆衝突

敘利亞政府軍對北部衝突一觸即發地區部署增援部隊之際，一名庫德族官員今天告訴法新社，敘利亞總統夏拉與庫德族為首部隊指揮官阿...

川普回任總統1年 大陸外交部：中美關係起伏波折總體穩定

針對中方如何評價川普（Donald Trump）回任美國總統滿1年來的美中關係，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，過去1年中...

越共14大開幕 總書記蘇林提「打擊貪腐」…是否仿習近平受關注

越南最高領導人、越共總書記蘇林今天在越共第14次全國代表大會開幕致詞時，承諾打擊貪腐。據傳他正尋求與中國領導人習近平同樣...

找到了！阿蘇觀光直升機失聯 經警方確認發現嚴重毀損機體

日本今早一架自熊本縣阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛、搭載2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機，在阿蘇山山區附近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。