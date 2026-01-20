快訊

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

台積電鉅額交易驚見20張1822元「仙人指路」 台股動能上看32142點

聽新聞
0:00 / 0:00

敘利亞整合庫德勢力未竟其功 宣布停火後再爆衝突

中央社／ 大馬士革20日綜合外電報導
圖為敘利亞總統夏拉18日在大馬士革總統府簽署協議，與庫德人領導的敘利亞民主力量全面停火。（歐新社）
圖為敘利亞總統夏拉18日在大馬士革總統府簽署協議，與庫德人領導的敘利亞民主力量全面停火。（歐新社）

敘利亞政府軍對北部衝突一觸即發地區部署增援部隊之際，一名庫德族官員今天告訴法新社，敘利亞總統夏拉與庫德族為首部隊指揮官阿布迪的談判已經破裂。

法新社報導，夏拉（Ahmed al-Sharaa）與庫德族為首軍事同盟敘利亞民主力量（Syrian DemocraticForces）指揮官阿布迪（Mazloum Abdi）就停火協議展開會商，內容包括讓現行庫德族行政體系納入國家體制內。

庫德族於內戰期間在北部大片地區達成事實上自治政府的地位超過10年，期盼繼續維持自治已久。這項協議堪稱對此一抱負的一大打擊。

協議於政府軍在庫德族控制區迅速取得斬獲之後達成，夏拉儘管承諾保障少數族群權益，但堅持反對權力下放。

庫德族官員歐瑪（Abdel Karim Omar）告訴法新社：「昨天在大馬士革舉行的馬茲盧姆（阿布迪的名字）將軍和夏拉先生的談判已經徹底破裂。」他將談判破裂的責任歸咎於中央政府。

他說：「無條件投降是他們唯一的要求。國際社會採取堅定果斷立場有其迫切必要性。」

獲美國和土耳其支持的夏拉拒絕接受權力下放或聯邦體制的構想，堅持政府軍須對全國各地進行部署。

根據敘利亞總統府，夏拉昨天也和美國總統川普通話，討論庫德族問題。

敘利亞總統府指出，他們在通話中「強調必須在敘利亞國家架構下，保障庫德族人民的權利和安全」，並「重申維護敘利亞領土統一與獨立的重要性」，同時商討合作打擊聖戰組織伊斯蘭國IS）。

儘管達成停火，雙方昨天又在北部拉卡（Raqa）爆發短暫衝突，在現場的法新社記者聽到猛烈砲火。

拉卡曾是伊斯蘭國在敘利亞事實上的首都。

法新社駐拉卡記者今天目擊一支裝甲車和載有士兵的大型車隊駛向庫德族據點哈塞克（Hasakeh）。當地也有大量阿拉伯居民。

與此同時，敘利亞民主力量呼籲「境內和境外庫德族青年，不論男女」都應「加入抵抗行列」。

法新社記者在哈塞克目擊，包括婦女和年長者，有數十位平民帶槍駐守多處檢查哨，響應敘利亞民主力量保衛家園的號召。

庫德族 敘利亞 伊斯蘭國 衝突 軍事 IS

延伸閱讀

與庫德勢力停火整合 敘利亞政府幾乎掌控全國結束分裂

敘利亞「未來老婆」被扣在海關？員警眼尖靠這細節戳破詐團伎倆

柬埔寨外長：泰軍續占柬境平民區 停火面臨考驗

美空襲敘利亞ISIS 出動逾90枚炸彈、20架飛機 行動畫面曝光

相關新聞

機體嚴重毀損…阿蘇失聯觀光直升機已尋獲 搜救行動暫停明早重啟

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機20日上午起飛後不久失聯，下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，2名台灣籍觀光客...

阿蘇觀光直升機尋獲墜毀機體 駕駛乘客安危待確認

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機今天上午起飛後不久失聯。警消下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，包括2名台灣籍...

敘利亞整合庫德勢力未竟其功 宣布停火後再爆衝突

敘利亞政府軍對北部衝突一觸即發地區部署增援部隊之際，一名庫德族官員今天告訴法新社，敘利亞總統夏拉與庫德族為首部隊指揮官阿...

川普回任總統1年 大陸外交部：中美關係起伏波折總體穩定

針對中方如何評價川普（Donald Trump）回任美國總統滿1年來的美中關係，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，過去1年中...

越共14大開幕 總書記蘇林提「打擊貪腐」…是否仿習近平受關注

越南最高領導人、越共總書記蘇林今天在越共第14次全國代表大會開幕致詞時，承諾打擊貪腐。據傳他正尋求與中國領導人習近平同樣...

找到了！阿蘇觀光直升機失聯 經警方確認發現嚴重毀損機體

日本今早一架自熊本縣阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛、搭載2名台灣籍觀光客與1名駕駛員的直升機，在阿蘇山山區附近...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。