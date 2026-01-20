美第七艦隊證實 2艘美軍艦今年首度穿越台海

美國軍方媒體「星條報」（Stars and Stripes）報導，根據美國第七艦隊今天發出的未署名電子郵件，2艘美國軍艦於16至17日通過台灣海峽，為美國海軍今年首度穿越台海。

共軍東部戰區微信公眾號曾於17日晚間發布，東部戰區新聞發言人徐承華表示，本月16日至17日，美軍飛彈驅逐艦芬恩號（USS John Finn）與海軍測量船瑪麗西爾斯號（USNS Mary Sears）過航台灣海峽。

根據美國第七艦隊今天發出的未署名電子郵件，芬恩號與瑪麗西爾斯號於16日至17日完成穿越台海的「例行性」通行。

美國第七艦隊在電郵中表示，這次通行發生於「不屬任何沿岸國領海」的區域，通過台灣海峽展現美國捍衛所有國家航行自由的承諾。

此外，美國第七艦隊還在電郵中指出，美國拒絕任何與航行自由、飛越自由及其他合法海空使用權利相抵觸的主權或管轄權主張。