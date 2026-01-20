阿蘇觀光直升機尋獲墜毀機體 駕駛乘客安危待確認

快訊

中央社／ 東京20日專電
2026年1月20日星期二，日本熊本阿蘇山中岳火山口附近，一架縣防災直升機正在搜尋稍早失蹤的觀光直升機。美聯社
2026年1月20日星期二，日本熊本阿蘇山中岳火山口附近，一架縣防災直升機正在搜尋稍早失蹤的觀光直升機。美聯社

日本熊本阿蘇市一架觀光直升機今天上午起飛後不久失聯。警消下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，包括2名台灣籍觀光客與1名駕駛員安危待確認。目前搜索行動因天色昏暗暫停，預計明天上午重新展開。

這架直升機於今天上午11時過後，自觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛後失去聯繫。當地時間下午4時10分左右，熊本縣警方直升機在阿蘇中岳第一火山口東北側的山坡上，從空中發現疑似墜毀的機體，依據機體編號確認，屬於失聯的觀光直升機。機體已經嚴重毀損，由於現場地勢嚴峻，目前難以接近。

每日新聞報導，機上搭載1名60多歲男性飛行員，以及2名疑似來自台灣的旅客，分別為40多歲男性與30多歲女性，目前無法確定3人安危。今天的搜索行動入夜後已經暫停，預計明天上午重新展開。

警方與消防單位指出，失事直升機為「羅賓遜R44」（Robinson R44）機型，原定規劃約10分鐘的觀光飛行，路線行經草千里及阿蘇山上空，起飛時間為上午10時50分。

起飛後不久，大約11時過後，乘客的智慧型手機因為感受到強烈撞擊，自動向消防單位報警，警消察覺異常並展開搜索，航空自衛隊也應國土交通省要求投入協助。

報導稱，相關人士透露，這名飛行員經驗豐富，當天是第3次飛行。事發時，火山口周邊風勢略為強勁，但中岳上空沒有被雲層籠罩。當時在火山口附近執勤的一名警衛表示，在11時過後曾經聽到「轟」一聲巨響。

此外，該設施的觀光直升機曾經於2024年5月發生緊急迫降事故，造成男性飛行員與2名乘客共3人重傷，該事件目前仍由日本運輸安全委員會調查中。據了解，當時迫降的直升機與這次事故機型相同。

營運方表示，已經決定全面暫停直升機觀光業務。

搭乘直升機遊覽是近年來欣賞阿蘇山風光的熱門選項之一，可以從空中俯瞰壯闊的大自然景色。根據營運方網站，直升機觀光有多種行程，長至15分、短至4分，收費從一人6000日圓，到3人包機6萬日圓（約新台幣1200元至1萬2000元）不等。

