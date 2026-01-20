獨／還原熊本直升機案現場！他帶團參觀阿蘇火山目擊：聽到沉悶撞擊聲

快訊

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
日本熊本縣阿蘇火山發生直升機事故，現場目擊者分享事發當下狀況。圖／受訪者提供
日本熊本阿蘇火山發生直升機事故，機上疑似有2名台灣乘客。一名現場目擊者對本報表示，現場有濃霧，看到該直升機以與往常更快的速度扎進火山口正上方的霧裡，2、3秒過後聽到不是很大的一聲撞擊聲，「很悶、有點像是從地底下傳來」，當時周圍的人都沒反應過來，他很快上前查看，但霧太大，什麼都沒有看到，不久後就看到兩輛救護車趕往火山口，推測是展開救援行動。

這名目擊者為居住在熊本當地的華人，帶團參觀阿蘇火山口。他說，阿蘇火山今天上午的霧很大，現場工作人員透露濃霧程度已接近關閉火山口的臨界點，當時現場遊客不到30人。

該目擊者表示，大約在上午11時10分到達事發區域，當他正帶著客人向上爬時，聽到直升機駛近，除了這架觀光直升機外，同時段也有其他直升機載著遊客在火山口附近遊覽。

當他跟客人介紹時，直升機從頭頂飛過，與往常相比更快的速度扎進了火山口正上方的霧裡，然後2秒到3秒後，就聽見並不是很大的「碰」的一聲，很悶、有點像從地底下傳來的聲音；事發當下，周圍人和工作人員都沒有在意，他和他的一名客人覺得很奇怪，快速跑到火山口旁邊觀望，但是因為霧太大，什麼都沒有看到。

目擊者轉述，當他們在火山山腰處的休息站吃飯時，聽到有兩輛救護車趕往火山口救援；他補充，近三年熊本發生兩起直升機事故，算上今天是第三起。

日本熊本縣阿蘇火山發生直升機事故，現場目擊者分享事發當下狀況。圖／受訪者提供
