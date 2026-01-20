熊本阿蘇中岳第一火山口附近疑有「直升機殘駭」 2台人搜救中

日本熊本阿蘇署表示，當地時間今下午4時10分左右，從空中搜查，在阿蘇山上附近發現疑似失聯的觀光直升機殘骸，目前還不知機上3人，2名台灣籍乘客與駕駛是否平安。

一架觀光直升機今上午於阿蘇山山頂附近失去行蹤，此為阿蘇卡德利動物樂園出發的觀光行程。阿蘇署表示，縣警直升機在阿蘇中岳第一火山口附近發現直升機殘骸，搜查隊正從地面前往該地，確認人員是否平安。

這架由64歲駕駛操縱，搭載41歲男性及36歲女性台灣乘客的直升機，於今上午11時起飛，原預計11時10分在阿蘇山上降落，但遲未見蹤跡。乘客的手機因為重擊自動通報119。