是否響應美國？川普將成立「和平委員會」 大陸證實已收到邀請

美國總統川普日前宣布，將籌組並親自領導「和平委員會」，監督以色列與哈瑪斯在加薩的停火安排，並已向多國發出邀請函。大陸外交部發言人郭嘉昆今證實，中方已經收到了美方的邀請。

不過郭嘉昆並未進一步說明，中國是否加入「和平委員會」。

據澎湃新聞，針對俄新社記者提問「中國對此倡議持何立場？中方是否收到加入和平委員會的邀請」，大陸外交部發言人進行上述回覆，但並未回應中方對此倡議的立場。

根據紐約時報報導，美國上周五已向多國發出邀請函，名單除加拿大、英國、法國、沙烏地阿拉伯等盟友外，也納入俄羅斯與白俄羅斯。

隨函附上的章程草案顯示，和平委員會的定位不僅限於加薩，還可介入全球各地爭端，形同打造一個由美國主導、與聯合國分庭抗禮的體系。

各國若欲取得永久席位，須於第一年繳交超過10億美元，亦可選擇免費加入為期三年的非永久成員。目前僅阿根廷總統米雷伊及匈牙利總理奧班等少數國家領袖表態加入。