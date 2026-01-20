快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為美國總統川普。路透
圖為美國總統川普。路透

美國總統川普20日在社群媒體Truth Social上傳法國總統馬克宏發送的訊息螢幕截圖，截圖顯示馬克宏提議22日在法國巴黎舉行七大工業國（G7）會議，並透露他能邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞和俄羅斯代表出席，馬克宏也邀請川普當天和他在巴黎共進晚餐。

根據這張截圖，馬克宏向川普表示，兩人就敘利亞情勢抱持的看法完美契合，在伊朗議題方面也大有可為，但他無法理解川普對格陵蘭的所作所為；法國官員已向彭博資訊證實這則訊息由馬克宏發出。

另一方面，川普也批評英國把狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）轉讓給模里西斯的計畫「愚蠢至極」。川普表示，狄耶戈加西亞是美國重要軍事基地據點，中國大陸和俄羅斯無疑已察覺這項軟弱舉動，這也是美國必須拿下格陵蘭的理由之一。

馬克宏 川普 美國 格陵蘭 敘利亞

延伸閱讀

美最高法院今晚可能宣判對等關稅！川普若勝訴會怎樣？法律專家解答了

川普邀多國加入「和平理事會」 中國大陸外交部證實獲邀

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

致函挪威總理談格陵蘭 川普：未獲諾獎 不再只顧和平

相關新聞

熊本阿蘇中岳第一火山口附近疑有「直升機殘駭」 2台人搜救中

日本熊本阿蘇署表示，當地時間今下午4時10分左右，從空中搜查，在阿蘇山上附近發現疑似失聯的觀光直升機殘骸，目前還不知機上...

當日最後一班…台灣男女搭熊本觀光直升機失聯 山上保全曾聽見巨響

一架觀光直升機今於阿蘇山山頂附近失去行蹤，機上搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛，共3人。熊本日日新聞報導，此為阿蘇卡德利動物...

2名台灣人搭乘直升機阿蘇失聯 出動自衛隊救援

一架觀光直升機今天於日本熊本縣阿蘇山山頂附近疑似失去行蹤，據悉機上可能搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛員，共3人。熊本縣知事...

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台旅客 觀光署說話了

日本熊本縣20日上午，傳出一架觀光直升機從阿蘇市觀光設施起飛後，在阿蘇山上空附近失聯，機上共有2名台灣乘客及1名飛行員，...

美國歐洲明日磋商！川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」

美國總統川普於美東時間20日凌晨證實，甫與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇 與各方會晤磋商。...

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

TBS NEWS報導，熊本縣警阿蘇警察署20日表示，一架用於阿蘇卡德利樂園的觀光飛行的民間直升機，超過預定抵達時間仍未返...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。