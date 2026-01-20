川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

美國總統川普20日在社群媒體Truth Social上傳法國總統馬克宏發送的訊息螢幕截圖，截圖顯示馬克宏提議22日在法國巴黎舉行七大工業國（G7）會議，並透露他能邀請烏克蘭、丹麥、敘利亞和俄羅斯代表出席，馬克宏也邀請川普當天和他在巴黎共進晚餐。

根據這張截圖，馬克宏向川普表示，兩人就敘利亞情勢抱持的看法完美契合，在伊朗議題方面也大有可為，但他無法理解川普對格陵蘭的所作所為；法國官員已向彭博資訊證實這則訊息由馬克宏發出。

另一方面，川普也批評英國把狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）轉讓給模里西斯的計畫「愚蠢至極」。川普表示，狄耶戈加西亞是美國重要軍事基地據點，中國大陸和俄羅斯無疑已察覺這項軟弱舉動，這也是美國必須拿下格陵蘭的理由之一。