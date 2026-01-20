喀布爾爆炸釀7死 IS宣稱犯案、將大陸人列攻擊目標

阿富汗首都喀布爾一家由中國人經營的餐廳發生爆炸，官員表示共有一名中國公民及6名阿富汗人死亡，另有多人受傷。激進組織「伊斯蘭國」（IS）宣稱犯案。

路透社報導，警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）指出，昨天這起爆炸案的地點位於商業區沙赫爾諾（Shahr-e-Naw），該區是辦公室、購物中心與多國大使館所在地，被認為是喀布爾市內最安全的地區之一。

伊斯蘭國的阿富汗分支宣稱犯案，並在聲明中表示，做案的是一名自殺炸彈客。

札德蘭說，這家餐廳服務對象為中國穆斯林族群，由一名中國穆斯林男子梅吉德（Abdul Majid）連同妻子與阿富汗籍合作夥伴馬穆德（Abdul JabbarMahmood）共同經營。

他說：「目前還不清楚爆炸性質，正在調查當中。」

札德蘭表示，爆炸地點在餐廳廚房附近，造成名為艾約布（Ayub）的一名中國公民及6名阿富汗人喪生，另有數人受傷。

與伊斯蘭國掛鉤的阿瑪克通訊社（Amaq NewsAgency）報導，伊斯蘭國的阿富汗分支將中國公民列為攻擊目標，理由是「中國政府對維吾爾人犯下的罪行日趨嚴重」。

人權團體指控北京當局侵犯維吾爾人權情事普遍，北京方面則否認有任何虐待行為，並指控西方國家干預中國內政與散播謠言。

中國政府支持的媒體今天報導稱，中方正在查證爆炸相關細節，目前暫無進一步消息。

中國官媒新華社指出，另有一名中國公民重傷。「環球時報」報導，中國大使館已敦促阿富汗當局調查這起爆炸案。

社群媒體上昨天流傳的影片顯示，餐廳建築外牆被炸開一個大洞，濃煙不斷冒出，街道上散落著大量碎片。

人道團體「緊急救援」（EMERGENCY）的阿富汗負責人則透過聲明表示：「我們的醫院接收20人，其中7人到院前已無生命跡象。傷者包括4名女性及一名兒童。」

阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）2021年掌控飽受戰爭蹂躪的阿富汗後，宣稱將恢復治安，但仍持續發生爆炸攻擊案，其中許多案件是由伊斯蘭國阿富汗分支宣稱犯案。