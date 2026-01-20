川普回任總統1年 大陸外交部：中美關係起伏波折總體穩定
針對中方如何評價川普（Donald Trump）回任美國總統滿1年來的美中關係，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，過去1年中美關係「歷經起伏波折，實現總體動態穩定」，這一歷程再次表明中美「合則兩利、鬥則俱傷」。
至於川普計劃今年4月訪問中國，郭嘉昆則說，具體問題「目前沒有可以提供的信息」。
中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有外媒提問，中方如何評價川普執政1年來的對外政策，以及對國際局勢的影響？中方能否提供川普計劃4月訪中的更多細節？
郭嘉昆說，過去1年中美關係「歷經起伏波折，實現總體動態穩定」，這符合中美兩國人民的共同利益，也符合國際社會的共同期待。1年來中美關係發展的歷程再次表明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」。
他又說，中美應該在平等、尊重、互惠基礎上，探索「兩個大國的正確相處之道」。中方願與美方一道推動中美關係穩定發展，同時堅定維護自身主權安全和發展利益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言