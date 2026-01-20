川普回任總統1年 大陸外交部：中美關係起伏波折總體穩定

快訊

中央社／ 台北20日電
針對中方如何評價川普（Donald Trump）回任美國總統滿1年來的美中關係，中國外交部發言人郭嘉昆今天說，過去1年中美關係「歷經起伏波折，實現總體動態穩定」，這一歷程再次表明中美「合則兩利、鬥則俱傷」。

至於川普計劃今年4月訪問中國，郭嘉昆則說，具體問題「目前沒有可以提供的信息」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有外媒提問，中方如何評價川普執政1年來的對外政策，以及對國際局勢的影響？中方能否提供川普計劃4月訪中的更多細節？

郭嘉昆說，過去1年中美關係「歷經起伏波折，實現總體動態穩定」，這符合中美兩國人民的共同利益，也符合國際社會的共同期待。1年來中美關係發展的歷程再次表明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」。

他又說，中美應該在平等、尊重、互惠基礎上，探索「兩個大國的正確相處之道」。中方願與美方一道推動中美關係穩定發展，同時堅定維護自身主權安全和發展利益。

