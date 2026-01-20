川普邀多國加入「和平理事會」 中國大陸外交部證實獲邀

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。路透
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）去年10月30日在南韓釜山會晤。路透

法新社20日報導，中國大陸外交部發言人郭嘉昆當天在例行記者會證實，中國已獲邀加入預計由美國總統川普擔任主席的「和平理事會」，但沒言明北京是否將接受邀請。

紐約時報等外媒報導，該理事會最初是川普「戰後加薩」願景的一環。去年川普斡旋加薩停火時，打算設立該理事會作為協助監督加薩重建與治理的新國際過渡機構。聯合國安理會去年11月通過決議，賦予該理事會國際合法性。但根據其章程，該理事會似乎未將職責限於加薩。

邀請各國加入和平理事會的相關信函16日陸續寄出，受邀者除英國、法國、加拿大、沙烏地阿拉伯等美國長年盟友，也出現俄羅斯、白俄羅斯等傳統上並非西方盟邦的國家。

時值川普回任一周年，美中在過去一年中爆發貿易戰，曾互相加徵關稅。郭嘉昆說，過去一年來中美關係經歷起伏，但整體維持動態穩定，也強調中美合則兩利，鬥則俱傷。

