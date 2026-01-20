快訊

NBA／勇士噩耗！「士官長」巴特勒右膝ACL撕裂賽季報銷

民眾黨立委2月大換血…黃國昌、黃珊珊等6人確定請辭 名單中未見這2人

新制勞退怎麼領？選月領擬給30天猶豫期 可改一次領

聽新聞
0:00 / 0:00

當日最後一班…台灣男女搭熊本觀光直升機失聯 山上保全曾聽見巨響

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
一架觀光直升機今於阿蘇山山頂附近失去行蹤，機上搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛，共3人。圖為阿蘇火山資料照片。路透ALAMY
一架觀光直升機今於阿蘇山山頂附近失去行蹤，機上搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛，共3人。圖為阿蘇火山資料照片。路透ALAMY

一架觀光直升機今於阿蘇山山頂附近失去行蹤，機上搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛，共3人。熊本日日新聞報導，此為阿蘇卡德利動物樂園的觀光行程，每日3班，失蹤直升機為當日第3班。當時熊本縣內風速偏強，達每秒11公尺。

阿蘇廣域消防總部表示，阿蘇消防署及觀光直升機營運公司「匠航空」正在阿蘇山上附近搜索。這架由64歲駕駛操縱，搭載41歲男性及36歲女性台灣乘客的直升機，於今上午11時起飛，原預計11時10分在阿蘇山上降落，但遲未見蹤跡。當地旅行社通報救難。

熊本氣象台表示，受到大陸冷高壓增加影響，熊本縣內吹的是強烈的北風，阿蘇中岳上空約1500公尺處，上午9時的風速為每秒11公尺，11時風速9公尺，風速稍強，天氣為陰天。

除了乘客的手機發出撞擊的通知給119以外，阿蘇山上事務所表示，河口附近的保全有聽見「碰」的巨大聲響。目前正由「匠航空」另一架直升機及縣警、消防直升機正在搜索，已經追蹤到失蹤機體發送的訊號。

「匠航空」負責人表示，失聯原因不明。直升機每50個小時航行時數，就做一次檢修，前一次檢修為12個小時前。一天總共飛2到3小時。

2024年5月13日「匠航空」的觀光直升機在阿蘇市黑川山裡的空地著陸失敗，2名中國籍乘客及駕駛員受到骨折等重傷。

阿蘇 直升機 熊本 失蹤 失聯

延伸閱讀

阿蘇觀光直升機失聯…「2台旅客失蹤」已定位 待天候許可搜救

疑有2台客…熊本觀光直升機失聯！外交部：與日方密切聯繫了解狀況中

阿蘇觀光直升機沿阿蘇山區飛行 供乘客俯瞰火山地貌

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

相關新聞

當日最後一班…台灣男女搭熊本觀光直升機失聯 山上保全曾聽見巨響

一架觀光直升機今於阿蘇山山頂附近失去行蹤，機上搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛，共3人。熊本日日新聞報導，此為阿蘇卡德利動物...

2名台灣人搭乘直升機阿蘇失聯 出動自衛隊救援

一架觀光直升機今天於日本熊本縣阿蘇山山頂附近疑似失去行蹤，據悉機上可能搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛員，共3人。熊本縣知事...

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台旅客 觀光署說話了

日本熊本縣20日上午，傳出一架觀光直升機從阿蘇市觀光設施起飛後，在阿蘇山上空附近失聯，機上共有2名台灣乘客及1名飛行員，...

美國歐洲明日磋商！川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」

美國總統川普於美東時間20日凌晨證實，甫與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇 與各方會晤磋商。...

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

TBS NEWS報導，熊本縣警阿蘇警察署20日表示，一架用於阿蘇卡德利樂園的觀光飛行的民間直升機，超過預定抵達時間仍未返...

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

美國總統川普為了拿下格陵蘭，揚言對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約的最後一根稻草，也加速跨大西洋「怨偶」分道揚鑣。新聞網站...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。