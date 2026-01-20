當日最後一班…台灣男女搭熊本觀光直升機失聯 山上保全曾聽見巨響

一架觀光直升機今於阿蘇山山頂附近失去行蹤，機上搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛，共3人。熊本日日新聞報導，此為阿蘇卡德利動物樂園的觀光行程，每日3班，失蹤直升機為當日第3班。當時熊本縣內風速偏強，達每秒11公尺。

阿蘇廣域消防總部表示，阿蘇消防署及觀光直升機營運公司「匠航空」正在阿蘇山上附近搜索。這架由64歲駕駛操縱，搭載41歲男性及36歲女性台灣乘客的直升機，於今上午11時起飛，原預計11時10分在阿蘇山上降落，但遲未見蹤跡。當地旅行社通報救難。

熊本氣象台表示，受到大陸冷高壓增加影響，熊本縣內吹的是強烈的北風，阿蘇中岳上空約1500公尺處，上午9時的風速為每秒11公尺，11時風速9公尺，風速稍強，天氣為陰天。

除了乘客的手機發出撞擊的通知給119以外，阿蘇山上事務所表示，河口附近的保全有聽見「碰」的巨大聲響。目前正由「匠航空」另一架直升機及縣警、消防直升機正在搜索，已經追蹤到失蹤機體發送的訊號。

「匠航空」負責人表示，失聯原因不明。直升機每50個小時航行時數，就做一次檢修，前一次檢修為12個小時前。一天總共飛2到3小時。

2024年5月13日「匠航空」的觀光直升機在阿蘇市黑川山裡的空地著陸失敗，2名中國籍乘客及駕駛員受到骨折等重傷。