2台灣人搭乘直升機阿蘇失聯 觀光署：尚未獲通報

根據日本熊本縣當地消防單位，一架直升機今天於阿蘇山山頂附近疑似失去行蹤，據悉機上可能搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛員。觀光署說，尚未收到旅行業者通報。據了解，應為自由行旅客。

每日新聞報導，根據熊本縣阿蘇廣域行政事務組合消防本部，今天當地時間上午11時（台北時間上午10時）過後，一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的直升機，在阿蘇山山區附近失去聯絡，機上可能搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛員。

交通部觀光署表示，目前尚未接獲旅行社相關事故通報，經洽台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處及主要旅行業公協會，目前也未獲本案涉及旅行社相關訊息。

觀光署指出，將持續關注。據了解，會安排搭乘直升機的旅客，多為自由行旅客。