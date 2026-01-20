2台灣人搭乘直升機阿蘇失聯 觀光署：尚未獲通報
根據日本熊本縣當地消防單位，一架直升機今天於阿蘇山山頂附近疑似失去行蹤，據悉機上可能搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛員。觀光署說，尚未收到旅行業者通報。據了解，應為自由行旅客。
每日新聞報導，根據熊本縣阿蘇廣域行政事務組合消防本部，今天當地時間上午11時（台北時間上午10時）過後，一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的直升機，在阿蘇山山區附近失去聯絡，機上可能搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛員。
交通部觀光署表示，目前尚未接獲旅行社相關事故通報，經洽台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處及主要旅行業公協會，目前也未獲本案涉及旅行社相關訊息。
觀光署指出，將持續關注。據了解，會安排搭乘直升機的旅客，多為自由行旅客。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言