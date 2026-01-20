阿蘇觀光直升機失聯…「2台旅客失蹤」已定位 待天候許可搜救

快訊

中央社／ 東京20日專電
熊本阿蘇觀光直升機隸屬阿蘇地區觀光飛行行程，自阿蘇卡德利動物樂園起飛後，依慣例沿阿蘇山區上空飛行，供乘客俯瞰火山與周邊地貌。圖／讀者提供
熊本阿蘇觀光直升機隸屬阿蘇地區觀光飛行行程，自阿蘇卡德利動物樂園起飛後，依慣例沿阿蘇山區上空飛行，供乘客俯瞰火山與周邊地貌。圖／讀者提供

一架有2名台灣旅客搭乘的觀光直升機今天於日本熊本阿蘇山山頂附近疑似失去行蹤。駐福岡辦事處處長陳銘俊獲悉最新搜救進度，目前已經從手機定位到失聯直升機地點，但仍因為濃霧無法接近，待天候與火山氣體許可，就可展開搜救。

陳銘俊表示，事發後收到熊本縣知事木村敬第一時間親自聯絡，告知目前已經出動警察、消防單位與自衛隊進行救援，但由於山頂大霧，警方與搜救人員難以靠近。

據知熊本縣當局立刻提出緊急應對措施，目前縣警和消防部門正在現場搜尋。縣警方面出動山岳救助隊3人、機動隊32人、直升機1架；消防方面出動消防員20人、防災消防直升機1架；福岡縣蘆屋基地所屬的航空自衛隊飛機也出動1架直升機與1架固定翼機空中搜尋。

陳銘俊表示，由於有消息指出乘客為來自台灣遊客，縣廳與駐處密切聯繫，允諾提供一切必要支援。駐處將繼續與相關部門合作，盡一切努力尋找直升機並營救乘客。

NHK報導，今天上午11時（台北時間10時）左右，負責地面作業的公司通報，有一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的直升機失去聯絡。

負責直升機營運的公司表示，直升機上午10時52分起飛，在阿蘇山中岳火山口附近與地面失去通訊。據了解，機上搭載1名65歲男性駕駛員，以及1名40多歲台灣籍男性，與一名30多歲的台灣籍女性，共3人。

直升機原訂進行約10分鐘的觀光飛行，可以俯瞰阿蘇山火山口及周邊景觀，但在預定返航時間仍未返回。

依據氣象廳上午11時的天氣預報，直升機失聯時，當地為晴天。不過，阿蘇山周邊不時有雲層擴散的情況。

