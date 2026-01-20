快訊

強收格陵蘭…川普：歐洲領袖對收購計畫「不會太強烈反彈」

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導
美國總統川普今天表示，他認為歐洲領袖對於他試圖收購格陵蘭的計畫不會「太強烈反對」。路透
美國總統川普今天表示，他認為歐洲領袖對於他試圖收購格陵蘭的計畫不會「太強烈反對」。

世界經濟論壇（World Economic Forum）19日至23日在瑞士達沃斯（Davos）舉行第56屆年會。法新社報導，將出席論壇的川普於啟程時在佛羅里達州被記者問到，準備對反對他計畫的歐洲領袖說什麼時回答：「我不認為他們會太強烈反對。我們必須擁有它，他們不得不表態。」

有線電視新聞網（CNN）報導，川普說：「他們沒辦法保護它。丹麥人是很棒的人，我也知道他們領袖很優秀，但他們甚至不去那裡。」

「那個，500年前有艘船曾到過那裡然後離開，這樣並不代表你就有所有權。所以我們會和各方討論這項議題。」

這番言論呼應他本月稍早的說法。他曾表示「他們在500年前讓一艘船靠岸，不代表他們就擁有這片土地」。

根據格陵蘭（Greenland）自治政府網站，1721年，一位路德宗傳教士搭船抵達格陵蘭，標誌丹麥對這座島嶼展開殖民。

川普17日矢言將對歐盟成員丹麥、瑞典、法國、德國、荷蘭和芬蘭，以及英國和挪威加徵關稅，直到美國被允許收購格陵蘭為止。

隨著與美國間針對這座廣大北極島嶼前途的爭議升溫，這8國繼派出少量軍事人員到格陵蘭後，又發布聯合聲明指出：「關稅威脅破壞跨大西洋關係，有導致危險惡性循環的風險。」

