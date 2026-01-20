解析川普的和平委員會…一次看懂權力設計、資金門檻與成員爭議

美國總統川普日前宣布，將籌組並親自領導「和平委員會」，監督以色列與哈瑪斯在加薩的停火安排，消息曝光後迅速引發國際關注與質疑。

根據紐約時報報導，美國上周五已向多國發出邀請函，名單除加拿大、英國、法國、沙烏地阿拉伯等盟友外，也納入俄羅斯與白俄羅斯。隨函附上的章程草案顯示，和平委員會的定位不僅限於加薩，還可介入全球各地爭端，形同打造一個由美國主導、與聯合國分庭抗禮的體系。

章程賦予川普高度集中的個人權力，他將擔任主席，可任命執行董事會成員、對委員會決策行使否決權，還能指定繼任者。

各國若欲取得永久席位，須於第一年繳交超過10億美元，亦可選擇免費加入為期三年的非永久成員。目前僅阿根廷總統米雷伊及匈牙利總理奧班等少數國家領袖表態加入。法國總統馬克宏考量可能削弱聯合國角色而捥拒邀請。川普隨後威脅要對法國葡萄酒加徵200%關稅。

儘管負責監督加薩事務，和平委員會及下設的「加薩執行委員會」均未納入巴勒斯坦代表。白宮上周公布的執委會成員包括川普女婿庫許納、特使威科夫、卡達與埃及官員，以及一名以色列商人。但這引發以色列強烈不滿，尤其反對與哈瑪斯關係密切的卡達及土耳其參與。