德兵役新制上路引熱議 因「良心」拒服兵役者增7成

德國新兵役法今年1月上路，年滿18歲青年將收到聯邦國防軍寄發的服役意願調查信。兵役新制去年在德國社會引發討論，申請拒服兵役者人數明顯增加，據官方資料，2025年因「良心」申請拒服兵役案件年增逾7成，創下近年新高。

德國今年1月施行「兵役現代化法」。根據新制規定，所有年滿18歲的男性都會收到聯邦國防軍寄發的兵役登記信函，必須回覆是否願意服兵役；女性則為自願填寫。此外，18歲男性重新被要求接受體檢，作為潛在兵役人力盤點的一環。這是德國自2011年停止義務役以來，首次全面恢復兵役登記制。

德國基本法（即德國憲法）第4條第3項明文保障拒服兵役的權利，規定「任何人不得違背其良心，被迫從事持武器的戰爭服役」，確保個人信仰與思想自由；即便在戰時狀態，個人仍可依法主張因良心拒服兵役。

德國聯邦家庭與公民社會事務署（BAFzA）統計，2025年共收到3867件拒服兵役申請，較2024年的2249件大幅增加72%。其中，僅2025年12月、也就是德國聯邦議會通過「兵役現代化法」當月，即收到371件申請，數量幾乎是2021年全年總數的兩倍。

拒服兵役人數上升並非首次。自俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，德國社會對戰爭風險的討論升溫，拒服兵役申請即開始增加。根據福音派新聞社（epd）報導，截至2025年10月，約有一半主動申請者為未曾服役者，顯示新世代年輕人對服役議題的態度出現轉變。

德國自2011年起暫停實施義務兵役，但法律仍保留恢復機制。若聯邦議會以2/3多數認定國家進入「緊張狀態」或「防衛狀態」，義務兵役將自動恢復，屆時18至60歲男性皆可能被徵召入伍。分析指出，愈來愈多民眾選擇提前申請拒服兵役，因應潛在上戰場風險。

「兵役現代化法」上路後，德國各地出現不少聯邦國防軍募兵廣告，其中柏林市中心亞歷山大廣場（Alexanderplatz）近日懸掛的超大型招募看板，引發社會關注。

根據柏林日報（Berliner Zeitung）街訪，支持新法的民眾認為，世界並非始終處於和平的理想狀態，國家必須具備基本防衛能力；在聯邦國防軍面臨人力不足的情況下，向年輕世代寄發服役意願調查信件，或在公共空間刊登大型招募廣告，有其必要性。

反對者則指出，大型軍事招募廣告象徵「為戰爭動員」，容易喚起德國社會的歷史創傷，並質疑以納稅人資金在市中心宣傳軍事的正當性；部分年長受訪者擔憂，提升「戰爭能力」的政策最終將風險轉嫁給年輕世代，也有青年直言不願服役，若未來遭徵召，將依法申請拒服兵役。