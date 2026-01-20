獲邀入川普加薩和平理事會 新加坡外交部：評估中

中央社／ 新加坡20日專電

美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」引起討論。新加坡外交部今天發布新聞資料，表示已收到美國邀請加入和平理事會，「目前正就此邀請進行評估」；馬來西亞首相安華則指出，對設和平理事會採謹慎立場。

美國總統川普宣布成立「加薩和平理事會」，邀請多國領袖參與，引起各界討論。

新加坡外交部今天發布新聞資料答覆媒體詢問時表示，新加坡政府已收到美國邀請加入和平理事會，「目前正就此邀請進行評估」（currently assessing theinvitation）。

去年10月，新加坡外交部長維文（VivianBalakrishnan）在國會答覆議員提問時提及加薩議題。當時他指出，過去新加坡與當地非政府組織、世界糧食計劃署及多家醫院密切合作，提供人道援助。

維文表示，加薩當務之急是加快人道援助步伐，前提是陸路通道能開放，以便必要規模的物資能運送入境。

大馬媒體光明日報、東方日報報導，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）今天在國會下議院備詢時表示，基本上馬來西亞支持任何有助於維護和平的措施，不過對於該理事會的成立方式及其成員組成，「仍有一些保留」，因此採取謹慎立場。

安華表示，在以色列持續對加薩發動攻擊的情況下，成立該理事會的提議並非一個合理解決方案。

法新社報導，和平理事會最初的構想是為監督戰後加薩（Gaza）地區的重建工作，但相關章程似未將組織的作用侷限於巴勒斯坦被占領土。

法新社也引述章程指出，川普不僅將擔任理事會主席，也是首屆的美國代表，「主席擁有專屬權力，可視必要性或適當性設立、修改或解散附屬機構，以履行和平理事會的使命」。

延伸閱讀

川普公開馬克宏私訊！狠酸「他快下台了」威脅對法國酒課200%關稅

致函挪威總理談格陵蘭 川普：未獲諾獎 不再只顧和平

美租格陵蘭99年？仿照波多黎各模式？川普達沃斯曝方案

川普大陣仗重返達沃斯論壇 美國政策成焦點

相關新聞

美願與歐磋商格陵蘭 川普撂話：沒回頭路

美國總統川普於美東時間廿日證實與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇與各方會晤磋商。他並強調，格...

阿蘇火山觀光直升機失事 2台灣人失聯、今繼續搜救

日本熊本縣阿蘇市一架觀光直升機廿日上午起飛後不久失聯，警消廿日下午在阿蘇山中岳第一火山口周邊發現機體嚴重毀損，二名台灣觀...

與聯合國打對台？川普設和平理事會 生殺大權一把抓

美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」成員與章程陸續出爐。外界發現川普可能想透過這個理事會介入加薩以外...

WEF為川普鋪好紅毯 論壇默認全球經濟價值觀已變

瑞士達沃斯世界經濟論壇（ＷＥＦ）十九日起舉行為期五天年會，由美國總統川普領銜的美國代表團是歷來最大規模。川普將於廿一日發...

達沃斯論壇 美代表團陣仗大 川普發表演說受關注

瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）19日起舉行為期五天的年會，由美國總統川普領銜的美國代表團，是歷來最大規模。川普將於21...

歐洲手握龐大美元資產「資本武器化」操作難度高

歐洲手握龐大美元資產，市場開始熱議當歐洲想反制川普關稅時，把「資本武器化」的極端情境，這代表把貿易戰升級為金融戰。不過，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。