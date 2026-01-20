熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台旅客 觀光署說話了

日本熊本縣20日上午，傳出一架觀光直升機從阿蘇市觀光設施起飛後，在阿蘇山上空附近失聯，機上共有2名台灣乘客及1名飛行員，警消目前正在中岳火口附近區域全力搜索。

綜合日媒報導，根據阿蘇廣域消防本部消息指出，這該聯直升機上載有1男1女共2名台籍乘客，以及1名日籍飛行員，相關單位20日上午11時許，接獲通報顯示智慧型手機碰撞偵測功能啟動。

對此，我國交通部觀光署表示，目前尚未接獲旅行社相關事故通報。

觀光署指出，經洽台北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處及主要旅行業公協會，目前也未獲有本案涉及旅行社相關訊息，觀光署將持續關注。