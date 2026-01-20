2名台灣人搭乘直升機阿蘇失聯 出動自衛隊救援

一架觀光直升機今天於日本熊本縣阿蘇山山頂附近疑似失去行蹤，據悉機上可能搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛員，共3人。熊本縣知事木村敬第一時間與駐福岡辦事處處長陳銘俊聯繫，告知搜救進度，據知目前已經出動自衛隊參與救援。

陳銘俊表示，收到木村親自聯絡，告知目前已經出動警察、消防單位與自衛隊進行救援，然而由於山頂大霧，警方與搜救人員難以靠近，但所幸目前火山沒有明顯活動。木村並表示，所有熊本人都相當關切台灣旅客安全，將持續關注。

朝日新聞報導，根據熊本縣阿蘇廣域行政事務組合消防本部，今天當地時間上午10時50分（台北時間9時50分），一架自阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物樂園」起飛的直升機，原本計劃進行約10分鐘的觀光飛行。

消防單位指出，在阿蘇山中岳的火山口附近，乘客的智慧型手機疑似受到強烈撞擊，觸發了手機在遭受重大衝擊時會自動撥打119報案的系統，因此接獲通報。

根據直升機營運代理商，機上搭載一名60多歲男性駕駛員，以及2名台灣籍男女觀光客，共3人。

搭乘直升機遊覽是近年來欣賞阿蘇山風光的熱門選項之一，可以從空中俯瞰壯闊的大自然景色。根據營運方網站，直升機觀光有多種行程，長至15分、短至4分，收費從一人6000日圓，到3人包機6萬日圓（約新台幣1200元至1萬2000元）不等。