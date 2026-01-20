奈及利亞北部教堂遇襲 武裝分子綁架至少163人

快訊

中央社／ 奈及利亞卡杜納19日綜合外電報導

神職人員告訴法新社，多名武裝分子昨天闖入奈及利亞北部卡杜納州（Kaduna State）兩座教堂，強行擄走至少163名正在參加禮拜的基督徒。

在奈及利亞，被稱為「土匪」的幫派經常進行大規模綁架以索取贖金，並洗劫村莊，主要集中在這個非洲人口最多國家的北部和中部地區。

這起攻擊是奈及利亞近期一波針對基督徒與穆斯林綁架的最新事件。

奈及利亞北部基督教協會負責人哈亞布（JosephHayab）今天表示：「攻擊者人數眾多，擋住教堂入口，把信徒強押到叢林裡。」

哈亞布還說：「他們實際帶走了172人，但有9人逃脫，因此目前仍有163人在他們手中。」

卡杜納州警方沒有證實攻擊事件，但州警察局長告訴記者，警察已在昨天前往「所謂的犯罪現場」處理。

警察局長拉比烏（Muhammad Rabiu）在當地電視台播出的講話中表示：「到目前為止，沒有任何關於攻擊或綁架的資訊。」

州內部安全專員沙烏布（Sule Shauibu）則駁斥綁架傳聞，稱這種「說法完全錯誤，我們沒有任何證據」。

奈及利亞南部以基督徒為主、北部以穆斯林為主，國內衝突多，專家表示，這些衝突往往不分宗教，基督徒與穆斯林都是受害者。

去年11月，武裝分子從奈及利亞尼日州（NigerState）一所天主教學校綁架300多名學生和教師，其中50人逃脫，其餘在幾週後分批獲釋。

