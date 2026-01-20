美國歐洲明日磋商！川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」

美國總統川普於美東時間20日凌晨證實，甫與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇 與各方會晤磋商。他並強調，格陵蘭計畫「沒有回頭路」，美方「靠實力」說話，且美國是唯一能確保世界和平的力量。

川普在真實社群發文表示與呂特結束通話，過程「非常愉快」，他並說「已同意在達沃斯與各方會面」。

川普在文中重申，「格陵蘭對美國乃至世界安全至關重要，這件事沒有回頭路，這一點上，大家都同意！」他自誇美國是世界最強大的國家，「其中最重要的原因之一，是我在第一任期內重建美國軍隊」，並且「重建仍持續且快速推進」。

他最後放話「美國是唯一能確保全世界和平的力量，做法很簡單，就是靠實力。」

川普預計21日赴達沃斯出席世界經濟論壇。