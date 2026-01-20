聽新聞
0:00 / 0:00
美國歐洲明日磋商！川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」
美國總統川普於美東時間20日凌晨證實，甫與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇 與各方會晤磋商。他並強調，格陵蘭計畫「沒有回頭路」，美方「靠實力」說話，且美國是唯一能確保世界和平的力量。
川普在真實社群發文表示與呂特結束通話，過程「非常愉快」，他並說「已同意在達沃斯與各方會面」。
川普在文中重申，「格陵蘭對美國乃至世界安全至關重要，這件事沒有回頭路，這一點上，大家都同意！」他自誇美國是世界最強大的國家，「其中最重要的原因之一，是我在第一任期內重建美國軍隊」，並且「重建仍持續且快速推進」。
他最後放話「美國是唯一能確保全世界和平的力量，做法很簡單，就是靠實力。」
川普預計21日赴達沃斯出席世界經濟論壇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言