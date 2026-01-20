快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

聽新聞
0:00 / 0:00

美國歐洲明日磋商！川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普19日在佛州棕櫊灘國際機場與記者交談。法新社
美國總統川普19日在佛州棕櫊灘國際機場與記者交談。法新社

美國總統川普於美東時間20日凌晨證實，甫與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇 與各方會晤磋商。他並強調，格陵蘭計畫「沒有回頭路」，美方「靠實力」說話，且美國是唯一能確保世界和平的力量。

川普在真實社群發文表示與呂特結束通話，過程「非常愉快」，他並說「已同意在達沃斯與各方會面」。

川普在文中重申，「格陵蘭對美國乃至世界安全至關重要，這件事沒有回頭路，這一點上，大家都同意！」他自誇美國是世界最強大的國家，「其中最重要的原因之一，是我在第一任期內重建美國軍隊」，並且「重建仍持續且快速推進」。

他最後放話「美國是唯一能確保全世界和平的力量，做法很簡單，就是靠實力。」

川普預計21日赴達沃斯出席世界經濟論壇。

川普 格陵蘭

延伸閱讀

馬斯克擲3.1億 助親川普企業家角逐聯邦參議員

川普關稅誰買單？德智庫：美國人吞下96%成本 外國僅付4%

卓榮泰：川普關稅案裁決衝擊多少都有 待確定後因應

圖表／倪世傑論「川普治下國際秩序」的6種觀點

相關新聞

2名台灣人搭乘直升機阿蘇失聯 出動自衛隊救援

一架觀光直升機今天於日本熊本縣阿蘇山山頂附近疑似失去行蹤，據悉機上可能搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛員，共3人。熊本縣知事...

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台旅客 觀光署說話了

日本熊本縣20日上午，傳出一架觀光直升機從阿蘇市觀光設施起飛後，在阿蘇山上空附近失聯，機上共有2名台灣乘客及1名飛行員，...

美國歐洲明日磋商！川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」

美國總統川普於美東時間20日凌晨證實，甫與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇 與各方會晤磋商。...

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

TBS NEWS報導，熊本縣警阿蘇警察署20日表示，一架用於阿蘇卡德利樂園的觀光飛行的民間直升機，超過預定抵達時間仍未返...

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

美國總統川普為了拿下格陵蘭，揚言對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約的最後一根稻草，也加速跨大西洋「怨偶」分道揚鑣。新聞網站...

致函挪威總理談格陵蘭 川普：未獲諾獎 不再只顧和平

有線電視新聞網(CNN)19日報導，川普總統寫給挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Store)的訊息中指出，沒有獲得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。