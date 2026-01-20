快訊

店內用餐疑喝到「漂白水湯」喉嚨劇痛 鳳山老字號便當店歇業後遭追查

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
熊本縣警阿蘇警察署20日表示，一架用於阿蘇卡德利樂園的觀光飛行的民間直升機，與地面失聯。機上載有一名64歲男性機師，以及2名台灣籍乘客。圖／截自阿蘇卡德利樂園官網
熊本縣警阿蘇警察署20日表示，一架用於阿蘇卡德利樂園的觀光飛行的民間直升機，與地面失聯。機上載有一名64歲男性機師，以及2名台灣籍乘客。圖／截自阿蘇卡德利樂園官網

TBS NEWS報導，熊本縣警阿蘇警察署20日表示，一架用於阿蘇卡德利樂園的觀光飛行的民間直升機，超過預定抵達時間仍未返航，已與地面失去聯繫。消防指出，機上載有一名64歲男性機師，以及2名台灣籍乘客，分別為41歲男性與36歲女性。

消防部門說明，當日上午11時4分（台灣時間10時4分）左右，因乘客智慧型手機偵測到「衝擊」而自動通報消防；消防單位隨後回撥，但無法接通。熊本縣警表示，事故地點等細節仍在調查中。

目前相關單位正朝阿蘇中岳火口附近展開機體搜尋。不過，警方指出，火口周邊車輛無法進入，搜救人員需步行前往，現階段仍不清楚機體狀況。

阿蘇 熊本

延伸閱讀

影／彭佳嶼外海觀光船乘客心臟驟停 直升機「夾娃娃」高難度搶命

受胞兄感召！桃園義消廖宏傑苦練一年 成功「轉正」考取機場消防

空軍：失事F-16黑盒子已定位 將執行打撈並持續搜救

救援重心南移台東志航基地 空軍救護隊不斷電出勤搜尋失聯飛官

相關新聞

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

美國總統川普為了拿下格陵蘭，揚言對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約的最後一根稻草，也加速跨大西洋「怨偶」分道揚鑣。新聞網站...

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

TBS NEWS報導，熊本縣警阿蘇警察署20日表示，一架用於阿蘇卡德利樂園的觀光飛行的民間直升機，超過預定抵達時間仍未返...

川普要定格陵蘭外電推演歐盟三結局 給台供應鏈的警訊

美國總統川普再度把格陵蘭推上國際舞台，聲稱美國必須接管，因為歐洲無力保障北極安全，並以關稅作為威逼手段。歐盟震驚之餘，翻出930億歐元（3.4兆新台幣）的報復清單。川普把格陵蘭描繪成中俄威脅迫在眉睫的前線，被專家拆穿其實是政治操作而非現實危機。跨大西洋聯盟正站在臨界點：歐洲若屈服，將徹底被瞧扁。若不就範，前途黯淡。格陵蘭風波對台灣的啟示，並不像地理距離1萬公里那麼遠……

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

美國總統川普放話對格陵蘭勢在必得，基輔郵報19日引述兩名消息人士報導，華府有意提議以99年租約，結合「波多黎各模式」，試...

聯大成立80週年 秘書長：全球合作削弱中

在聯合國大會成立80週年活動上，秘書長古特雷斯警告世界面臨嚴峻挑戰，並呼籲各國面對全球合作遭受的威脅，應堅守多邊主義並維護國際法…

小情緒能翻轉買氣與生產力？行為經濟學將幸福系統化祕訣

每天的小確幸或小脾氣，一瞬間的開心或煩躁——你以為沒什麼？行為經濟學專家卻說，它們悄悄決定你花多少錢、工作效率高不高，甚至加班後的心情。研究也證明，小小的快樂就能讓人更願意消費、做事更有勁；負面小情緒一來，就容易拖延或衝動爆買。如何把這些小東西系統化，讓幸福變成日常？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。