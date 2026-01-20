快訊

流感就醫人次破10萬！疾管署預估：下周進流行期 春節恐破13萬人次就醫

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台灣旅客 觀光署：尚無旅行社通報

懶人包／「B19病毒」不是普通感冒、比腸病毒還難防 5大QA解惑病程

烏克蘭導入新防空策略 強化無人機攔截敵方攻勢

中央社／ 基輔19日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏國軍隊正引進新的防空系統策略，由空軍小隊部署攔截式無人機，因應俄方可能的新一波大規模攻擊。

路透社報導，本月稍早俄羅斯發動一連串攻擊，造成成千上萬棟公寓斷電與停暖，首都基輔（Kyiv）首當其衝，受到衝擊特別嚴重，烏克蘭仍在進行緊急修復。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）一再呼籲加強防空力量，期盼烏克蘭西方盟友能提供更多援助。

他在今天晚間談話中表示：「烏國空軍的防空系統改採新策略，將著重於機動火力小組、攔截式無人機，以及其他『短程』防空設備。這套系統將全面換新。」

澤倫斯基同時宣布，任命耶利扎羅夫（PavloYelizarov）為新任空軍副司令，專責監督及推動這項新改革。

自俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發動全面入侵後，烏國無人機製造系統迅速擴展，並強調攔截式無人機是對付俄攻擊最有效又經濟的方式。

澤倫斯基和外交部長西比哈（Andrii Sybiha）也在週末警告說，根據烏克蘭情報顯示，俄方正鎖定特定目標進行偵查，尤其是為核電廠供電的變電站。

烏克蘭 澤倫斯基

延伸閱讀

被問是誰在拖延俄烏和平協議？川普在路透獨家專訪給答案

拒絕跪低和議 澤倫斯基指烏俄距和平僅差10% 1大問題未解

澤倫斯基：烏俄距離和平僅差10％ 但關鍵問題仍未解

外交斡旋升溫 澤倫斯基將赴法與盟國領袖會談

相關新聞

2名台灣人搭乘直升機阿蘇失聯 出動自衛隊救援

一架觀光直升機今天於日本熊本縣阿蘇山山頂附近疑似失去行蹤，據悉機上可能搭載2名台灣籍乘客與1名駕駛員，共3人。熊本縣知事...

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台旅客 觀光署說話了

日本熊本縣20日上午，傳出一架觀光直升機從阿蘇市觀光設施起飛後，在阿蘇山上空附近失聯，機上共有2名台灣乘客及1名飛行員，...

美國歐洲明日磋商！川普：與北約秘書長通話 對格陵蘭「沒回頭路」

美國總統川普於美東時間20日凌晨證實，甫與北約秘書長呂特就格陵蘭一事通話，並敲定將在達沃斯世界經濟論壇 與各方會晤磋商。...

熊本阿蘇觀光直升機失聯！載有2台灣旅客 消防單位火山口外徒步搜救

TBS NEWS報導，熊本縣警阿蘇警察署20日表示，一架用於阿蘇卡德利樂園的觀光飛行的民間直升機，超過預定抵達時間仍未返...

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

美國總統川普為了拿下格陵蘭，揚言對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約的最後一根稻草，也加速跨大西洋「怨偶」分道揚鑣。新聞網站...

致函挪威總理談格陵蘭 川普：未獲諾獎 不再只顧和平

有線電視新聞網(CNN)19日報導，川普總統寫給挪威總理斯托爾(Jonas Gahr Store)的訊息中指出，沒有獲得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。