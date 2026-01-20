烏克蘭導入新防空策略 強化無人機攔截敵方攻勢
烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏國軍隊正引進新的防空系統策略，由空軍小隊部署攔截式無人機，因應俄方可能的新一波大規模攻擊。
路透社報導，本月稍早俄羅斯發動一連串攻擊，造成成千上萬棟公寓斷電與停暖，首都基輔（Kyiv）首當其衝，受到衝擊特別嚴重，烏克蘭仍在進行緊急修復。
澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）一再呼籲加強防空力量，期盼烏克蘭西方盟友能提供更多援助。
他在今天晚間談話中表示：「烏國空軍的防空系統改採新策略，將著重於機動火力小組、攔截式無人機，以及其他『短程』防空設備。這套系統將全面換新。」
澤倫斯基同時宣布，任命耶利扎羅夫（PavloYelizarov）為新任空軍副司令，專責監督及推動這項新改革。
自俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發動全面入侵後，烏國無人機製造系統迅速擴展，並強調攔截式無人機是對付俄攻擊最有效又經濟的方式。
澤倫斯基和外交部長西比哈（Andrii Sybiha）也在週末警告說，根據烏克蘭情報顯示，俄方正鎖定特定目標進行偵查，尤其是為核電廠供電的變電站。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言