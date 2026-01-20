快訊

高鐵APP隱藏功能曝光！出站不怕手忙腳亂 通勤族讚：超實用

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

馬上有錢！春節刮刮樂開賣 5款新品總獎金222億元

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（中）去年8月在白宮會晤一眾歐洲領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（左四）。路透
美國總統川普（中）去年8月在白宮會晤一眾歐洲領袖與烏克蘭總統澤倫斯基（左四）。路透

美國總統川普為了拿下格陵蘭，揚言對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約的最後一根稻草，也加速跨大西洋「怨偶」分道揚鑣。新聞網站POLITICO引述知情人士報導，歐洲核心圈早已在摸索「後美國時代」的運作方式，35個歐洲國家的國安顧問數月前成立非官方通訊群組即時聯繫，英、德、法、義領袖與歐盟執委會主席都在群裡，只要川普出現荒腔走板的行動，立刻開聊協調。

多名歐洲官員私下形容，川普急於併吞格陵蘭是在「發神經」，懷疑他在委內瑞拉行動後陷入「戰士模式」。一名歐洲外交官認為，「外界批評歐洲對川普太軟弱的說法有些道理，歐洲也有紅線」。越來越多歐洲高層不再視川普治下的美國是可靠的貿易夥伴，遑論安全盟友，因而開始討論如何因應新現實，在沒有美國的前景下往前邁進。

POLITICO指出，歐洲各國其實早在摸索「沒有美國也能運作」的模式。為了更有效支援烏克蘭，去年約35國組成「志願者聯盟」（coalition of the willing），美國原本就不在其中。這些國家的國安顧問定期聯繫，頻繁以線上會議協調立場；私下則透過非正式的聊天群組交流。

這個名為「華府小組」的群組或許讓北約的瓦解變得不再難以想像。

熟悉運作的人士說，這個圈子互信度高，參與層級也不僅止於官員。英國首相施凱爾、法國總統馬克宏、德國總理梅爾茨、歐盟執委會主席范德賴恩、義大利總理梅洛尼、芬蘭總統史塔布等人，也常在同群聊裡直接對話。

POLITICO稱，他們過去一年形成熟練流程，一旦川普有什麼荒腔走板的行動，大家就互傳訊息。一名知情群聊安排的人士描述，情勢快速變化時「這個群組特別有效」，也凸顯領袖間的私交在關鍵時刻派得上用場。

這個非正式但活躍的群組名為「華府小組」（Washington Group），名稱來自去年8月陪同澤倫斯基赴白宮協商俄烏協議的歐洲領袖團。

這篇報導提出，美國不再力挺北約與歐洲安全的情境下，「志願者聯盟」可能成為新安全架構的起點。換言之，或許沒有北約也未必無以為繼。

這項新安排不排斥與美國合作，但不再把美國參與視為理所當然。

值得注意的是，澤倫斯基也在群組中。烏克蘭是這個圈子裡軍事化程度最高的國家，擁有龐大兵力、成熟的無人機產業與最貼近戰場的實戰經驗。隨著美國作為安全後盾的承諾越發缺乏說服力，北約對烏克蘭的吸引力也在下降。

若把烏克蘭軍力與法國、德國、波蘭、英國等國相加，「志願者聯盟」可動員的軍事能量將十分可觀，且同時涵蓋擁核與非擁核國家。

歐洲「少靠美國、自主防衛」並非新議題，但近幾天歐洲高層動作明顯加速。歐盟宣示要在2030年前具備自我防衛能力；歐盟防務執委庫比柳斯（Andrius Kubilius）日前拋出10萬人常設歐盟軍隊構想，並重提約12人、含英國在內的「歐洲安全理事會」，范德賴恩也宣傳「歐洲安全戰略」（European Security Strategy），但細節未明。

美國 川普 北約

延伸閱讀

卓榮泰：川普關稅案裁決衝擊多少都有 待確定後因應

圖表／倪世傑論「川普治下國際秩序」的6種觀點

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

與聯合國分庭抗禮？ 川普加薩和平理事會重點一次看

相關新聞

沒北約也沒差？外媒爆料歐洲35國早已揪群組私聊對付川普發神經

美國總統川普為了拿下格陵蘭，揚言對歐洲盟國祭出關稅，恐成壓垮北約的最後一根稻草，也加速跨大西洋「怨偶」分道揚鑣。新聞網站...

川普要定格陵蘭外電推演歐盟三結局 給台供應鏈的警訊

美國總統川普再度把格陵蘭推上國際舞台，聲稱美國必須接管，因為歐洲無力保障北極安全，並以關稅作為威逼手段。歐盟震驚之餘，翻出930億歐元（3.4兆新台幣）的報復清單。川普把格陵蘭描繪成中俄威脅迫在眉睫的前線，被專家拆穿其實是政治操作而非現實危機。跨大西洋聯盟正站在臨界點：歐洲若屈服，將徹底被瞧扁。若不就範，前途黯淡。格陵蘭風波對台灣的啟示，並不像地理距離1萬公里那麼遠……

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

美國總統川普放話對格陵蘭勢在必得，基輔郵報19日引述兩名消息人士報導，華府有意提議以99年租約，結合「波多黎各模式」，試...

聯大成立80週年 秘書長：全球合作削弱中

在聯合國大會成立80週年活動上，秘書長古特雷斯警告世界面臨嚴峻挑戰，並呼籲各國面對全球合作遭受的威脅，應堅守多邊主義並維護國際法…

小情緒能翻轉買氣與生產力？行為經濟學將幸福系統化祕訣

每天的小確幸或小脾氣，一瞬間的開心或煩躁——你以為沒什麼？行為經濟學專家卻說，它們悄悄決定你花多少錢、工作效率高不高，甚至加班後的心情。研究也證明，小小的快樂就能讓人更願意消費、做事更有勁；負面小情緒一來，就容易拖延或衝動爆買。如何把這些小東西系統化，讓幸福變成日常？

與聯合國分庭抗禮？ 川普加薩和平理事會重點一次看

美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」成員與章程陸續出爐。外界發現川普可能想透過這個理事會介入加薩以外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。