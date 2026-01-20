李在明促徹查無人機事件 憂衝擊經濟與兩韓關係

快訊

中央社／ 首爾20日綜合外電報導

南韓總統李在明今天表示，南韓的監控系統似乎存在漏洞，未能偵測到民間操控的無人機飛入北韓，他警告說，這類事件可能加劇緊張局勢。

路透社報導，北韓本月稍早表示，近期有一架南韓無人機飛入北韓領空，侵犯其主權。北韓中央通信社（KCNA）還刊登照片顯示無人機殘骸、電子零件，以及據稱是無人機拍攝的建築空拍畫面。

南韓警方表示，負責調查相關事件的專案小組已傳喚一名嫌疑人接受訊問。

李在明在電視轉播的內閣會議中指出：「民間人士不應為非法目的向北韓放飛無人機。我們怎麼會沒偵測到有無人機飛往北韓？」

李在明強調，這類行為「形同挑起戰爭」，會製造不必要的緊張，也可能為南韓經濟帶來負面影響。他要求有關單位徹查此事，杜絕類似情況重演。

李在明說，目前仍在進行調查，一旦確認是南韓民間人士操控無人機飛入北韓，將依法嚴懲。

北韓領導人金正恩胞妹金與正（Kim Yo Jong）上週敦促首爾調查此事，並警告任何挑釁都可能導致嚴重後果。

李在明政府自去年上任以來，一直尋求改善與平壤的關係，並建立雙方「軍事互信」，但北韓表示無意改善與首爾的關係。

