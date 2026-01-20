快訊

Google Pixel Watch推「防丟警報」跟上蘋果三星！手機忘了帶手表立刻提醒

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

聽新聞
0:00 / 0:00

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）19日在佛羅里達州邁阿密花園市觀賞終極格鬥冠軍賽（UFC）賽事。法新社
美國總統川普（右）19日在佛羅里達州邁阿密花園市觀賞終極格鬥冠軍賽（UFC）賽事。法新社

美國總統川普放話對格陵蘭勢在必得，基輔郵報19日引述兩名消息人士報導，華府有意提議以99年租約，結合「波多黎各模式」，試圖在不直接併吞的情況下取得格陵蘭的實質控制權。目前尚未有其他外媒報導此模式，不過今日美國報指出，若美方提議租賃方案，將類似過去清朝以99年為期，將香港租借給英國的安排。

報導指，川普已指示團隊備妥各種選項，預計本周在達沃斯向歐洲提案。

知情人士說，美方其中一項構想，是以接近百年的租約作為折衷方案，具體年限為99年，如此既可緩和歐洲反彈，也能讓美國實質控制格陵蘭，並獲取區域內豐富資源。

今日美國報（USA Today）13日曾報導，美國若提案長期租用格陵蘭，作法將類似清朝過去將香港以99年為期出租給英國。但今日美國報指出，這項安排是以格陵蘭取得獨立後的假設。

根據基輔郵報，川普先前曾公開否定以租賃作為處理格陵蘭問題的選項，但知情人士說，他私下的態度並非如此強硬，操作空間遠大於對外說法。

華府另個選項還有採取「波多黎各模式」，提供格陵蘭人美國籍，享有完整的雙邊通行與貿易特權；除非移居美國本土，否則可免繳美國所得稅。幕僚評估，這項安排可包裝為「繁榮方案」，爭取島上5.6萬民眾支持。

美國 格陵蘭 川普

延伸閱讀

與聯合國分庭抗禮？ 川普加薩和平理事會重點一次看

川普全球最強債蛙！狂掃1億元美債…3檔優質債ETF半年賺15％、00984B殖利率破9％

一文看懂「反脅迫工具」：歐盟反擊川普關稅的終極武器

美最高法院今晚可能宣判對等關稅！美貿易代表自爆「敗訴後備案」

相關新聞

中東天空戰記！阿聯酋航空與阿拉伯半島民航內戰

2026年初，全球民航業的目光聚焦在波斯灣——這片曾經僅靠石油致富的荒漠，如今已成為全球最繁忙的十字路口。2025年10月，阿聯酋航空（Emirates）慶祝其首航40週年；由於石油國家的經濟型態，與阿聯酋航空由杜拜王室扶持成立的背景，首航40週年不僅是是其里程碑，更宣告了中東國家正式從「天然資源輸出者」轉型為掌握全球空中流量的樞紐。

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

美國總統川普放話對格陵蘭勢在必得，基輔郵報19日引述兩名消息人士報導，華府有意提議以99年租約，結合「波多黎各模式」，試...

丹麥大幅增兵格陵蘭！派陸軍司令坐鎮 外媒揭歐美私下盼這招解套

金融時報報導，美國總統川普不排除武力奪取格陵蘭，跨大西洋局勢緊張升溫之際，丹麥19日向格陵蘭增派兵力，並出動陸軍司令坐鎮...

聯大成立80週年 秘書長：全球合作削弱中

在聯合國大會成立80週年活動上，秘書長古特雷斯警告世界面臨嚴峻挑戰，並呼籲各國面對全球合作遭受的威脅，應堅守多邊主義並維護國際法…

小情緒能翻轉買氣與生產力？行為經濟學將幸福系統化祕訣

每天的小確幸或小脾氣，一瞬間的開心或煩躁——你以為沒什麼？行為經濟學專家卻說，它們悄悄決定你花多少錢、工作效率高不高，甚至加班後的心情。研究也證明，小小的快樂就能讓人更願意消費、做事更有勁；負面小情緒一來，就容易拖延或衝動爆買。如何把這些小東西系統化，讓幸福變成日常？

與聯合國分庭抗禮？ 川普加薩和平理事會重點一次看

美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」成員與章程陸續出爐。外界發現川普可能想透過這個理事會介入加薩以外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。