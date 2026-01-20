學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

美國總統川普放話對格陵蘭勢在必得，基輔郵報19日引述兩名消息人士報導，華府有意提議以99年租約，結合「波多黎各模式」，試圖在不直接併吞的情況下取得格陵蘭的實質控制權。目前尚未有其他外媒報導此模式，不過今日美國報指出，若美方提議租賃方案，將類似過去清朝以99年為期，將香港租借給英國的安排。

報導指，川普已指示團隊備妥各種選項，預計本周在達沃斯向歐洲提案。

知情人士說，美方其中一項構想，是以接近百年的租約作為折衷方案，具體年限為99年，如此既可緩和歐洲反彈，也能讓美國實質控制格陵蘭，並獲取區域內豐富資源。

今日美國報（USA Today）13日曾報導，美國若提案長期租用格陵蘭，作法將類似清朝過去將香港以99年為期出租給英國。但今日美國報指出，這項安排是以格陵蘭取得獨立後的假設。

根據基輔郵報，川普先前曾公開否定以租賃作為處理格陵蘭問題的選項，但知情人士說，他私下的態度並非如此強硬，操作空間遠大於對外說法。

華府另個選項還有採取「波多黎各模式」，提供格陵蘭人美國籍，享有完整的雙邊通行與貿易特權；除非移居美國本土，否則可免繳美國所得稅。幕僚評估，這項安排可包裝為「繁榮方案」，爭取島上5.6萬民眾支持。