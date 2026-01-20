快訊

尾牙喝太多隔天怎上班？營養師教迅速復活3步驟：灌咖啡NG

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

分析家警告：伊朗動盪恐引發核擴散風險

中央社／ 維也納19日綜合外電報導

隨著美國與伊朗因德黑蘭當局鎮壓示威導致緊張升溫，分析家警告，影響伊朗政教合一政權的內部動盪，可能帶來核擴散風險。

美國總統川普近日似已不再堅持對伊朗進行軍事打擊，但17日他仍呼籲結束最高領袖哈米尼（AliKhamenei）在伊朗近40年的統治。

與此同時，一艘幾天前還在南海的美國航空母艦一夜之間經過新加坡進入馬六甲海峽，來到了可能通往中東的航線上。

在這種種危險因素下，分析家警告，伊朗的核材料也可能面臨風險。

●核材料可能落入不當之手

曾任伊拉克核武督察員的華盛頓非營利組織「科學暨國際安全研究所」（Institute for Science andInternational Security）創辦人歐布萊特（DavidAlbright）表示，在伊朗內部混亂的情況下，政府可能「失去保護其核資產的能力」。

他說，伊朗的高濃縮鈾庫存「最令人擔憂」，還說可能有人竊取其中的部分材料。

過去早有歷史先例。

1991年蘇聯解體後，由於安全措施削弱、保護這些資產的能力減弱，可用於製造核彈的高濃縮鈾和鈽曾發生失蹤事件。

伊朗去年6月遭逢以色列發動的12天戰爭並遭美軍轟炸，但迄今仍維持對核設施的控制。

根據位於維也納的聯合國核監督機構國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）資料，伊朗目前擁有440.9公斤濃縮至60%純度的鈾，距離武器級90%僅差一個技術門檻。

國際原子能總署在去年11月的報告中表示，去年6月戰爭以來，一直無法查清這批高濃縮鈾庫存的狀態與位置，因此，該機構對於受戰爭影響設施中先前申報的伊朗核材料庫存，已失去監控記錄的連續性。

接近國際原子能總署的外交官今天證實，該機構至今仍未從伊朗方面收到有關高濃縮鈾庫存狀態或去向的資訊。該外交官依照外交慣例要求匿名。

歐布萊特表示，伊朗的高濃縮鈾庫存可裝入約18至20個專門用於運輸的圓筒中，每個圓筒在裝滿時重量約為50公斤，「兩個人就能輕鬆搬動」。

美國民間組織「武器管制協會」（Arms ControlAssociation）防擴散政策主任達芬波特（KelseyDavenport）表示，這批庫存「可能被轉移至秘密計畫，或被政府或軍方內部希望保留武器化選項的派系竊取」。

她指出，當伊朗政府感到受威脅或政局不穩時，這種風險會進一步升高。

達芬波特表示，在內部混亂或政權可能崩潰的情況下，部分核材料可能被走私出伊朗，或出售給非國家行為者。

她強調：「風險是真實存在的，但由於核材料狀態與去向存在未知數，因此難以評估。」

伊朗

延伸閱讀

伊朗動盪局勢緩和 國際油價持穩

駭客干擾伊朗國家電視台信號 播出流亡王儲講話影像

美國數千人示威 聲援伊朗反政府抗議者

油價短線走勢難料 川普強徵歐洲八國關稅、伊朗動亂逐漸和緩

相關新聞

中東天空戰記！阿聯酋航空與阿拉伯半島民航內戰

2026年初，全球民航業的目光聚焦在波斯灣——這片曾經僅靠石油致富的荒漠，如今已成為全球最繁忙的十字路口。2025年10月，阿聯酋航空（Emirates）慶祝其首航40週年；由於石油國家的經濟型態，與阿聯酋航空由杜拜王室扶持成立的背景，首航40週年不僅是是其里程碑，更宣告了中東國家正式從「天然資源輸出者」轉型為掌握全球空中流量的樞紐。

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

美國總統川普放話對格陵蘭勢在必得，基輔郵報19日引述兩名消息人士報導，華府有意提議以99年租約，結合「波多黎各模式」，試...

丹麥大幅增兵格陵蘭！派陸軍司令坐鎮 外媒揭歐美私下盼這招解套

金融時報報導，美國總統川普不排除武力奪取格陵蘭，跨大西洋局勢緊張升溫之際，丹麥19日向格陵蘭增派兵力，並出動陸軍司令坐鎮...

聯大成立80週年 秘書長：全球合作削弱中

在聯合國大會成立80週年活動上，秘書長古特雷斯警告世界面臨嚴峻挑戰，並呼籲各國面對全球合作遭受的威脅，應堅守多邊主義並維護國際法…

小情緒能翻轉買氣與生產力？行為經濟學將幸福系統化祕訣

每天的小確幸或小脾氣，一瞬間的開心或煩躁——你以為沒什麼？行為經濟學專家卻說，它們悄悄決定你花多少錢、工作效率高不高，甚至加班後的心情。研究也證明，小小的快樂就能讓人更願意消費、做事更有勁；負面小情緒一來，就容易拖延或衝動爆買。如何把這些小東西系統化，讓幸福變成日常？

與聯合國分庭抗禮？ 川普加薩和平理事會重點一次看

美國總統川普設立、用於加薩戰後治理與重建的「和平理事會」成員與章程陸續出爐。外界發現川普可能想透過這個理事會介入加薩以外...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。