分析家警告：伊朗動盪恐引發核擴散風險

隨著美國與伊朗因德黑蘭當局鎮壓示威導致緊張升溫，分析家警告，影響伊朗政教合一政權的內部動盪，可能帶來核擴散風險。

美國總統川普近日似已不再堅持對伊朗進行軍事打擊，但17日他仍呼籲結束最高領袖哈米尼（AliKhamenei）在伊朗近40年的統治。

與此同時，一艘幾天前還在南海的美國航空母艦一夜之間經過新加坡進入馬六甲海峽，來到了可能通往中東的航線上。

在這種種危險因素下，分析家警告，伊朗的核材料也可能面臨風險。

●核材料可能落入不當之手

曾任伊拉克核武督察員的華盛頓非營利組織「科學暨國際安全研究所」（Institute for Science andInternational Security）創辦人歐布萊特（DavidAlbright）表示，在伊朗內部混亂的情況下，政府可能「失去保護其核資產的能力」。

他說，伊朗的高濃縮鈾庫存「最令人擔憂」，還說可能有人竊取其中的部分材料。

過去早有歷史先例。

1991年蘇聯解體後，由於安全措施削弱、保護這些資產的能力減弱，可用於製造核彈的高濃縮鈾和鈽曾發生失蹤事件。

伊朗去年6月遭逢以色列發動的12天戰爭並遭美軍轟炸，但迄今仍維持對核設施的控制。

根據位於維也納的聯合國核監督機構國際原子能總署（International Atomic Energy Agency）資料，伊朗目前擁有440.9公斤濃縮至60%純度的鈾，距離武器級90%僅差一個技術門檻。

國際原子能總署在去年11月的報告中表示，去年6月戰爭以來，一直無法查清這批高濃縮鈾庫存的狀態與位置，因此，該機構對於受戰爭影響設施中先前申報的伊朗核材料庫存，已失去監控記錄的連續性。

接近國際原子能總署的外交官今天證實，該機構至今仍未從伊朗方面收到有關高濃縮鈾庫存狀態或去向的資訊。該外交官依照外交慣例要求匿名。

歐布萊特表示，伊朗的高濃縮鈾庫存可裝入約18至20個專門用於運輸的圓筒中，每個圓筒在裝滿時重量約為50公斤，「兩個人就能輕鬆搬動」。

美國民間組織「武器管制協會」（Arms ControlAssociation）防擴散政策主任達芬波特（KelseyDavenport）表示，這批庫存「可能被轉移至秘密計畫，或被政府或軍方內部希望保留武器化選項的派系竊取」。

她指出，當伊朗政府感到受威脅或政局不穩時，這種風險會進一步升高。

達芬波特表示，在內部混亂或政權可能崩潰的情況下，部分核材料可能被走私出伊朗，或出售給非國家行為者。

她強調：「風險是真實存在的，但由於核材料狀態與去向存在未知數，因此難以評估。」