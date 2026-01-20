快訊

聯大成立80週年 秘書長：全球合作削弱中

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
聯合國秘書長古特雷斯(中)。(新華社)
在聯合國大會成立80週年活動上，秘書長古特雷斯警告世界面臨嚴峻挑戰，並呼籲各國面對全球合作遭受的威脅，應堅守多邊主義並維護國際法。未來，聯合國將敦促國際體系進行現代化改革，而人類唯有團結一致才能在動盪中守護和平。

強大勢力破壞合作

衛報》報導，聯合國秘書長古特雷斯近日出席紀念聯合國大會成立80週年活動，並強調「強大勢力聯合起來破壞全球合作」所帶來的危機，尤其當前全球不確定性日益加深，多邊主義和國際法的傳統制度要能夠受到維護。

會中，古特雷斯對當前全球合作遭遇強大阻力的現狀深感憂心，特別針對氣候變遷、軍事擴張和網路虛假訊息等威脅發出警告。同時，聯合國目前也正處於嚴峻的財政危機中，主因是美國政府大幅削減經費並退出多邊協議。

如今，儘管面臨美國要求聯合國轉型或消逝的壓力，古特雷斯仍強調推動多邊主義與國際法治的必要性。對此，他將透過內部改革讓組織更加靈活，以因應充滿不確定性的全球局勢。

全球團結呼籲和平

聯合國》報導，全球合作正正面臨民族主義升溫、軍備競賽加劇和氣候變遷等嚴峻挑戰。在紀念聯合國成立80週年的時刻，古特瑞斯呼籲各國應秉持初衷，透過改革國際體制與捍衛多邊主義來應對現代危機，而非訴諸武力與私利。

這場活動不僅是對歷史的致敬，更是對全球團結的緊急呼籲，唯有展現集體合作的勇氣，人類才能在充滿變數的世界局勢中確保和平與公正。

