丹麥大幅增兵格陵蘭！派陸軍司令坐鎮 外媒揭歐美私下盼這招解套

金融時報報導，美國總統川普不排除武力奪取格陵蘭，跨大西洋局勢緊張升溫之際，丹麥19日向格陵蘭增派兵力，並出動陸軍司令坐鎮努克。事實上，歐美官員檯面下仍希望訴諸外交化解格陵蘭危機；川普本周赴達沃斯出席世界經濟論壇，各方關注他是否將與歐盟執委會主席范德賴恩會面。

數架載有丹麥部隊與軍事裝備的飛機於19日抵達格陵蘭，丹麥國防部隊表示，在格陵蘭既有逾200名駐軍的基礎上，增派「相當可觀」的兵力，部署於格陵蘭首府努克及西部的康埃盧蘇阿克（Kangerlussuaq）；丹麥陸軍司令也已前進努克。

川普放話對北約8國盟友的「格陵蘭關稅」執行到底，歐洲則正研擬反制措施。德法19日敦促緩解局勢的同時也主張以「明確之舉」回應川普，德國副總理兼財政部長克林拜耳（Lars Klingbeil）並直言「我們不接受被勒索」。

3名歐盟官員透露，歐盟執委會官員已擬定反制方案細節選項，但暫緩動用最具殺傷力的「反脅迫工具」，盼能在本周達沃斯世界經濟論壇與川普會談找到外交解方。

歐盟執委會副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）表示，當前首要目標是與美方展開良好對話與合作，但歐盟也已備妥可用工具。

金融時報指，歐洲領袖仍盼望藉由加強北極防衛來勸退川普對格陵蘭的計畫。丹麥與格陵蘭提議在島上部署一項北約軍隊任務，模式類似北約在波羅的海保護關鍵基礎設施的行動。

北約秘書長呂特與丹麥防長會面後表示，雙方討論了北極在北約集體安全上的重要性，以及丹麥正加碼投資關鍵能力。

丹麥也表示，願意就增加美國在格陵蘭的軍事存在進行討論。

美國財長貝森特19日在達沃斯表示，歐盟若對川普的關稅威脅採取報復行動將是「非常不明智」的，並奉勸「大家都應把川普總統的話當真」。金融時報並引述英國官員表示，川普團隊仍想化解格陵蘭危機，貝森特與國務卿魯比歐正推動談判解方。

政治新聞網POLITICO報導，川普21日赴達沃斯可能與范德賴恩會面。范德賴恩預計20日在達沃斯發表談話，川普將在21日抵達。