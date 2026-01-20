聽新聞
金正恩批經濟官員無能 當場開除副總理楊勝虎
北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩開除了負責經濟政策的副總理楊勝虎（Yang Sung Ho），並嚴厲指責一些官僚「無能」。
「北韓中央通信社」（KCNA）報導，金正恩日前在一座機械工業園區的現代化工程竣工儀式上，嚴厲指責官員「無能」，導致計畫進度延誤。
金正恩（Kim Jong Un）表示：「由於經濟指導官員的不負責任、粗魯無能，讓龍城機械園區（Ryongsong Machine Complex）第一階段現代化工程遭遇困難。」
他並批評主管們「長期以來習於失敗主義、不負責任和消極被動」。
「北韓中央通信社」指出，金正恩在竣工儀式當場開除了內閣副總理楊勝虎。
金正恩說，楊勝虎「不適合被賦予重任」。
金正恩表示：「簡單來說，我們在用人方面犯下偶然錯誤，這好像使用一隻山羊來拉車...畢竟，能夠拉車的是牛，不是山羊。」
他同時警告，目前的經濟決策官員「很難勝任調整全國產業重責，也無法推動技術升級」。
