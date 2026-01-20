快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

傳法國質疑川普和平理事會 加拿大拒為席位付費

中央社／ 巴黎/蒙特婁19日綜合外電報導

消息人士今天透露，法國不打算接受美國總統川普的「和平理事會」邀請，並質疑這個組織恐挑戰聯合國架構；加拿大政府消息人士也強調，加國不會為這個理事會的席位付費。

法新社報導，這個「和平理事會」（Board ofPeace）最初的構想是為監督戰後加薩（Gaza）地區的重建工作，但相關章程似乎並未將組織的作用侷限於巴勒斯坦被占領土。

親近法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的消息人士透露，理事會的章程「已超出加薩的單一架構」。

他補充說：「這引發了重大問題，特別是關於對聯合國原則和結構的尊重，這一點在任何情況下都不容質疑。」法國是聯合國安全理事會的常任理事國。

今天稍早，法國外交部發表聲明，重申法國對聯合國的承諾。

聲明指出：「這仍是有效多邊主義的基石，在國際法、各國主權平等及和平解決爭端等原則引領下，避免恣意行事、強權政治與戰爭干擾。」

法國外交部表示，正與夥伴國一同審查和平理事會的法律架構，並對「計畫的範疇已超出加薩局勢」表示擔憂。

另一方面，在加拿大總理卡尼（Mark Carney）表態將接受邀請加入和平理事會後，加拿大政府消息人士今天告訴法新社，加國不會為川普和平理事會的席位付費。

這名消息人士指出：「加拿大不會為理事會的席位付費，目前也未被要求這樣做。」

根據理事會章程，成員國若在第一年內支付超過10億美元（約新台幣316億元）的現金，將可獲得3年或更長的成員資格。

這位加國政府消息人士進一步表示，相關章程仍在討論中，諸多條款尚待釐清。

消息人士補充表示，卡尼最初表示他會加入，是「因為在談判桌上占有一席之地，以便從內部引導這個進程是很重要的」。

延伸閱讀

獲邀加入川普加薩和平理事會 巴西總統審慎評估

美最高法院今晚可能宣判對等關稅！美貿易代表自爆「敗訴後備案」

川普圍繞格陵蘭島問題祭出新關稅措施 歐洲人該怎麼辦？

川普欲掌控格陵蘭 前副手彭斯等共和黨人表不滿

相關新聞

中東天空戰記！阿聯酋航空與阿拉伯半島民航內戰

2026年初，全球民航業的目光聚焦在波斯灣——這片曾經僅靠石油致富的荒漠，如今已成為全球最繁忙的十字路口。2025年10月，阿聯酋航空（Emirates）慶祝其首航40週年；由於石油國家的經濟型態，與阿聯酋航空由杜拜王室扶持成立的背景，首航40週年不僅是是其里程碑，更宣告了中東國家正式從「天然資源輸出者」轉型為掌握全球空中流量的樞紐。

丹麥大幅增兵格陵蘭！派陸軍司令坐鎮 外媒揭歐美私下盼這招解套

金融時報報導，美國總統川普不排除武力奪取格陵蘭，跨大西洋局勢緊張升溫之際，丹麥19日向格陵蘭增派兵力，並出動陸軍司令坐鎮...

金正恩批經濟官員無能 當場開除副總理楊勝虎

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩開除了負責經濟政策的副總理楊勝虎（Yang Sung Ho），並嚴厲指責一些官僚「無...

格陵蘭局勢受關注 芬蘭維持派駐、德國挪威撤軍

美國總統川普威脅併吞格陵蘭，芬蘭國防部長哈卡寧今天表示，派駐格陵蘭的兩名軍官將維持原有任務。與此同時，德國與挪威駐格陵蘭...

京都過度旅遊是外國客害的？ 前高盛分析師用數據翻案

2025年赴日旅遊的外國人數可望突破4000萬人次，續創歷史新高，「過度旅遊」再次成為日本社會熱門話題，首當其衝的正是古都京都。但是，將城市擁擠與生活品質惡化一概歸因於外國遊客，是否符合事實？旅居京都、曾任高盛分析師的艾金森（David Atkinson）指出，外國人僅占日本整體旅遊人數約6.4％，人潮失控應是來自於高度集中於連假與周末的日本國內旅遊。他以數據與國際比較為基礎，挑戰京都長期存在的「海外遊客威脅論」。

高市出招 日國會2月改選

日本首相高市早苗19日宣布，將於2月8日舉行國會大選，以爭取選民支持其增加支出與減稅政策，以及加速國防建設的新安全戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。