快訊

遭酸「孝道外包」！李運慶還原長照真相 認洪詩其實能嫁得更好

半夜跑廁所不是老了！62歲男夜間頻尿竟是癌症末期「篩檢值超標200倍」

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

防範中俄威脅 丹麥提議北約展開監控格陵蘭任務

中央社／ 布魯塞爾19日綜合外電報導

丹麥國防部長波爾森今天在與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會面後表示，丹麥提議北約格陵蘭展開監控行動，並獲得這座北極島嶼的支持。

法新社報導，波爾森（Troels Lund Poulsen）接受丹麥電視台採訪時表示：「我們已經提出這項建議，秘書長也已注意到這點，我想我們現在可以－我們也希望－界定出一個架構，說明如何將這個建議具體化。」

美國總統川普揚言將「不惜一切手段」接管格陵蘭，讓跨大西洋聯盟關係面臨考驗；與此同時，歐洲國家也紛紛團結起來，反對華府對這片廣大丹麥自治領土的圖謀。

川普上週末威脅，將對反對他格陵蘭計畫的國家加徵關稅，遭德國與法國領導人譴責是「勒索」行為。

呂特（Mark Rutte）在社群平台X上寫道，他已與丹麥部長和格陵蘭最高外交官討論過，「包括格陵蘭在內的北極地位，對我們的集體安全有多麼重要」。

他寫道：「我們將繼續以盟國身分在這些重要議題上合作。」

瑞典國防部長約松（Pal Jonson）認為，隨著川普堅持必須採取更多措施，防範中國和俄羅斯對格陵蘭的威脅，北約任務「可能是一條可行的前進方向」。

他在布魯塞爾北約總部與北歐部長會晤後表示：「我們正在思考，如何以最具建設性的方式，為強化北約在高北地區（High North）的布局做出貢獻。」

格陵蘭 丹麥 北約

延伸閱讀

川普欲掌控格陵蘭 前副手彭斯等共和黨人表不滿

格陵蘭爭議 歐美強碰 歐盟擬祭報復性關稅

格陵蘭爭議 歐美強碰 美國喊話歐洲太軟弱

格陵蘭狗拉雪橇賽主辦方：川普特使觀賽邀請已撤銷

相關新聞

中東天空戰記！阿聯酋航空與阿拉伯半島民航內戰

2026年初，全球民航業的目光聚焦在波斯灣——這片曾經僅靠石油致富的荒漠，如今已成為全球最繁忙的十字路口。2025年10月，阿聯酋航空（Emirates）慶祝其首航40週年；由於石油國家的經濟型態，與阿聯酋航空由杜拜王室扶持成立的背景，首航40週年不僅是是其里程碑，更宣告了中東國家正式從「天然資源輸出者」轉型為掌握全球空中流量的樞紐。

丹麥大幅增兵格陵蘭！派陸軍司令坐鎮 外媒揭歐美私下盼這招解套

金融時報報導，美國總統川普不排除武力奪取格陵蘭，跨大西洋局勢緊張升溫之際，丹麥19日向格陵蘭增派兵力，並出動陸軍司令坐鎮...

金正恩批經濟官員無能 當場開除副總理楊勝虎

北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩開除了負責經濟政策的副總理楊勝虎（Yang Sung Ho），並嚴厲指責一些官僚「無...

格陵蘭局勢受關注 芬蘭維持派駐、德國挪威撤軍

美國總統川普威脅併吞格陵蘭，芬蘭國防部長哈卡寧今天表示，派駐格陵蘭的兩名軍官將維持原有任務。與此同時，德國與挪威駐格陵蘭...

京都過度旅遊是外國客害的？ 前高盛分析師用數據翻案

2025年赴日旅遊的外國人數可望突破4000萬人次，續創歷史新高，「過度旅遊」再次成為日本社會熱門話題，首當其衝的正是古都京都。但是，將城市擁擠與生活品質惡化一概歸因於外國遊客，是否符合事實？旅居京都、曾任高盛分析師的艾金森（David Atkinson）指出，外國人僅占日本整體旅遊人數約6.4％，人潮失控應是來自於高度集中於連假與周末的日本國內旅遊。他以數據與國際比較為基礎，挑戰京都長期存在的「海外遊客威脅論」。

高市出招 日國會2月改選

日本首相高市早苗19日宣布，將於2月8日舉行國會大選，以爭取選民支持其增加支出與減稅政策，以及加速國防建設的新安全戰略。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。